Cuántos puestos puede subir el Cádiz CF en la clasificación si vence al Zaragoza

Cádiz/Después de una errática primera vuelta, en la que incluso llegó a pisar la zona de descenso más de una vez, el Cádiz CF se marca el objetivo de ir paso a paso, sin grandes objetivos generales y con el reto particular de sacar adelante cada partido. Gaizka Garitano lo deja claro en sus intervenciones. No se puede pensar en el ascenso en la situación actual. Se trata en primer lugar de alejarse de los puestos bajos de la clasificación. No es posible pensar en otra cosa en este momento de la temporada.

El conjunto amarillo dio un salto de tres plazas en la 24ª jornada de Liga cuando venció (3-1) al Mirandés y aprovechó los fallos de varios rivales. Pasó de la 17ª a la 14ª y ahora, en la 25ª cita del calendario, encara una nueva oportunidad para escalar peldaños y meter más distancia a la zona de descenso, a la que dejaría a nueve puntos si suma los tres.

El primer requisito para poder tener la opción de subir puestos es lograr el triunfo sobre el Real Zaragoza en La Romareda. Una misión difícil pero no imposible para el Cádiz CF. En caso de hacerse con el botín, llegará a los 33 puntosestará en disposición de rebasar en la tabla al Eibar, Málaga y Albacete siempre que no ganen sus respectivos encuentros.

El cuadro vasco ocupa el undécimo lugar con 32 puntos y ejerce de local ante el Deportivo de La Coruña el domingo 2 de febrero (16:15 horas). El equipo costasoleño, 12º con 31, visitaba al Racing de Santander (líder) la noche del sábado. El conjunto manchego, 13º con 31 se mide al Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López el domingo (21:00, hora peninsular).

Si el Cádiz CF celebra la victoria, empataría a 33 puntos con el Zaragoza, pero sólo lo superaría en improbable caso de ganar por una diferencia de más de cuatro goles después del 0-4 que sufrió en el choque de la jornada inaugural del campeonato disputado en el Nuevo Mirandilla el pasado mes de agosto.

Si el equipo de Garitano no regresa con victoria de la capital aragonesa, podría retroceder hasta tres posiciones en la tabla y volver a la 17ª en el supuesto más desfavorable.