Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Elche

Llega el día más esperado en un domingo, el primero de junio, que se presenta apasionante y quién sabe si también dramático. Después de una larga temporada de casi diez meses de duración (interrumpida siete semanas entre noviembre y diciembre por la celebración del Mundial), el Cádiz CF llega a la última y definitiva jornada con papeletas a priori más que suficientes para amarrar un año más su permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Para elle debe culminar la tarea en Elche… o que le favorezca algún resultado en otro campo.

Después de doblegar al Celta de Vigo en el Nuevo Mirandilla, lo tiene en su mano el conjunto amarillo, que una vez más apura hasta el capítulo final para tratar de evitar el amargo trago del descenso y hacer historia una vez más. Al contrario que en el curso pasado, cuando casi necesitó un milagro, en esta ocasión depende de sí mismo en el mismo escenario donde hace 42 años subió a Primera en una de las mayores gestas de su historia. El Elche, pese a su condición de descendido, no pretende ser un dócil anfitrión. De hecho, está en plena forma y llega a su hogar tras ganar 0-1 en San Mamés.

Sólo una sucesión de marcadores adversos, incluido un revés en territorio alicantino, le condenaría a la división de plata. Baja en sólo dos casos de las 243 combinaciones posibles en los cinco encuentros con participación de las escuadras que pugnan por mantenerse en el selecto grupo de los veinte. Es decir, conserva su lugar en la élite en el 99,18% de los supuestos y desciende en un 0,82%.

Pero ojo, aunque parezca imposible que pueda despeñarse, esa desagradable opción no está descartada del todo. La salvación aún no es una realidad. Y como no está amarrada al cien por cien, el cuadro gaditano está obligado a salir a por todas para culminar los deberes sin tener que mirar a los demás.

Las cuentas son claras. Le basta con anotarse un punto en el estadio Martínez Valero y si además consigue la victoria se asegurará la 13ª o la 14ª posición.

De los seis equipos que luchan por esquivar la 18ª plaza desde las nueve de la noche (Cádiz CF, Valencia, Getafe, Almería, Celta de Vigo y Valladolid), el que mejor lo tiene es el de Sergio González, que arranca con 41 puntos por encima de los otros. Si gana o empata, no le importa lo que suceda en los otros cuatro encuentros en los que también está en juego la renovación del visado en Primera.

Sólo en caso de derrota es cuando el Cádiz CF pasa a estar en manos de sus rivales directos. Aunque si pierde, para caer al puesto de descenso tiene que vencer el Almería en el terreno del Espanyol, el Celta en casa al Barcelona, que el Valencia gane o empate en el feudo del Betis y que el Getafe no sume en el campo del Valladolid.

La única posibilidad de que sé el triste episodio del descenso del Cádiz CF es con un doble empate a 41 puntos con el Getafe. Todo lo demás se traduce en salvación.

Es el día de darlo todo. Después no hay más. Con las bajas de larga duración de Brian Ocampo, Víctor Chust y Álex Fernández, para la cita más importante del curso, el preparador cadista se queda también sin el concurso del sancionado Rubén Alcaraz, aunque recupera a Fali y Chris Ramos, que lo tenían difícil para llegar al último duelo tras sus respectivas lesiones que dejan atrás justo a tiempo. Ha viajado toda la plantilla.

El técnico dispone de cierto margen de maniobra salvo en la media, de la que se ocuparán Fede San Emeterio y Gonzalo Escalante (José Mari y Youba Diarra son suplentes habituales). La principal duda radica en los inquilinos de la delantera.

El Cádiz CF está obligado a mejorar sus prestaciones como visitante, nada buenas en los últimos tiempos con tres derrotas consecutivas ante el Atlético de Madrid, Mallorca y Villarreal. La solidez defensiva pasa a ser un factor clave en el último esfuerzo de la temporada. Dejar la portería a cero equivale a la continuidad en la máxima categoría.

Alineaciones probables

Elche: Edgar Badía, Josan, Magallán, Bigas, Lautaro Blanco, John Chetauya, Gumbau, Tete Morente, Fidel, Nteka y Lucas Boyé.

Cádiz CF: Ledesma, Iza Carcelén, Luis Hernández, Fali o Jorge Meré, Espino, Fede San Emeterio, Escalante, Bongonda, Sobrino, Sergi Guardiola y Lozano o Chris Ramos.

Árbitro: Gil Manzano (extremeño).

VAR: González Fuertes (asturiano).

Estadio: Martínez Valero (21:00/Movistar).