Convocatoria del Cádiz CF ante el Elche: viajan todos los jugadores más tres canteranos

El Cádiz CF desarrolló el sábado 3 de junio en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) el último entrenamiento de la temporada 2022/23 y el último antes del decisivo partido contra el Elche programado para el domingo, en el que buscará la permanencia en Primera División.

Y después de la sesión, convocatoria y viaje en avión a la provincia de Alicante. En esta ocasión, al tratarse del encuentro que pone fin a la Liga y a su incuestionable relevancia, no hay una lista específica. Toda la plantilla se desplaza al municipio ilicitano. Todos juntos para vivir lo bueno y lo malo. Juntos para apoyarse en el momento más importante unos a otros.

Van todos los futbolistas, incluso los que no pueden jugar por lesión o sanción. Eso supone que hasta una hora antes del comienzo del encuentro no se conocerá quiénes son los inscritos en el acta del partido en el que se decide todo. No pueden participar los lesionados Víctor Chust, Álex Fernández, Brian Ocampo ni tampoco Rubén Alcaraz, en su caso por castigo federativo.

Se mantiene la incógnita sobre qué jugadores estarán disponibles para la cita de la 38ª jornada. Fali y Chris Ramos se entrenaron con el grupo también el sábado y parecen aptos para aportar desde el principio o durante el transcurso del encuentro.

Además de los componentes del primer equipo, forman parte de la expedición tres miembros del filial: el portero Víctor Aznar, el defensa central Carlos García-Die y el extremo izquierdo José Antonio de la Rosa.

Salvo que alguno tenga problemas físicos, los jugadores que formarán parte del acta son Jeremías Conan Ledesma, David Gil, Raúl Parra, Iza Carcelén, Luis Hernández, Momo Mbaye, Fali, Jorge Meré, Santiago Arzamendia, Alfonso 'Pacha Espino', José Mari, Youba Diarra, Gonzalo Escalante, Fede San Emeterio, Theo Bongonda, Iván Alejo, Rubén Sobrino, Anthony 'Choco' Lozano, Álvaro Negredo, Sergi Guardiola, Chris Ramos y Roger Martí.

Son 22 los jugadores del primer equipo que en principio están disponibles el duelo ante el cuadro franjiverde. Cabe uno más en el acta y esa plaza sería para Carlos García-Die o De la Rosa. Si se cae algún futbolista más, podrían entrar los dos.