El aviso de Sergio González antes del Elche - Cádiz CF y un elemento clave

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, lo dejó muy claro en la rueda de prensa que ofreció el sábado 3 de junio a modo de previa del partido contra el Elche que se disputa el domingo en el estadio Martínez Valero. "No hemos acabado la faena", señaló. Por más que la salvación esté cerca, aún no está lograda. Falta por dar el último paso.

El técnico resaltó la trascendencia del encuentro, el último de la temporada 2022/23. "Es un partido muy importante, queremos hacer un gran partido, buscar la victoria y conseguir la permanencia".

Pese a que el Elche lleva descendido varias semanas, se ha crecido en la recta final de curso. "En un rival fuerte y todos los partidos valen para algo, es un equipo con futbolistas de Primera. Ellos quieren dar continuidad a lo que van a hacer el año que viene y van a sacar su mejor once, es lo que tienen que hacer".

La idea del entrenador es que en el último choque, el más relevante por lo que hay en juego, "sea vea a un Cádiz CF más parecido al de casa que al de fuera, será un partido difícil".

La positivo para los amarillos es que dependen de sí mismos. "Estamos en nuestro camino y queremos hacerlo de la mejor manera posible, son tres puntos y hay que ir a por ellos para acabar con una alegría", explicó el míster antes de resaltar un elemento clave: "No vamos a especular, hemos preparado el partido en el que nos jugamos la permanencia".

Y es que por más que el Cádiz CF tenga un altísimo porcentaje de probabilidades de quedarse en Primera División, Sergio González huye de la más mínima confianza. "Mientras haya un tanto por ciento en el que no estás salvado, pues no estás salvado. Le hemos transmitido eso a los jugadores, ellos son responsables y la salvación pasa por sus botas".

"Lo principal es conseguir la permanencia y la mejor manera es intentar ganar el partido sabiendo que es difícil porque enfrente hay un buen rival con un Elche que ahora es más atrevido y no pierde el orden atrás". A su juicio, "el aspecto emocional será importante. Tenemos que ser rocosos y hacerlo bien con balón".

"Certificar la permanencia con una victoria pondría la guinda a una temporada en la que el equipo ha trabajado bien", afirmó el preparador cadista.

Preguntado por el papel de la afición y los por seguidores que van a viajar a Elche, Sergio González destacó su fundamental apoyo. "La gente se va a dejar al vida y lo mínimo para nosotros es hacer lo mismo que ellos. Van a estar con nosotros, hacen un esfuerzo titánico. La gente nos va a empujar una vez más, la afición es extraordinaria".

El técnico no quiere detenerse en el porcentaje de los casos en los que el Cádiz CF salva y se centra en el encuentro ante el Elche. "El equipo es consciente de que hay que seguir después de no conseguir la salvación tras ganar el otro día". Y subrayó la situación real antes de la última jornada de Liga: "No estamos salvados y nos jugamos la salvación en Elche. Debemos competir bien e ir a por la victoria, eso es lo que tenemos en mente", finalizó el inquilino del banquillo cadista.