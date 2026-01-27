El portero del Granada habla de suerte en el partido contra el Cádiz CF

El portero del Granada Luca Zidane confía en "hacerlo muy bien en lo que queda de temporada" tras volver de la Copa de África y ser de los rojiblancos más destacados el pasado sábado 24 de enero en la victoria por 1-2 en el terreno del Cádiz CF. Ese triunfo permite al equipo rojiblanco salir de los puestos de descenso, mientras que el conjunto amarillo retrocede en la clasificación.

"Estamos muy contentos con la victoria del sábado en el estadio del Cádiz CF, la necesitábamos después de muchos partidos donde merecíamos más", expuso Luca Zidane en declaraciones a los medios oficiales del Granada.

El guardameta incidió en la "felicidad" que les produce reencontrarse con los triunfos tras casi dos meses sin ganar y reconoció que ante el Cádiz CF les sonrió "la suerte" con cuatro tiros a los palos del equipo amarillo a lo largo del encuentro.

"Estoy contento de estar aquí y de volver a jugar, ya de vuelta de una experiencia muy bonita en la Copa África", dijo el cancerbero internacional con Argelia, con quien jugará su primer Mundial el próximo verano de 2026.

"Espero una hacerlo muy bien en lo que queda de temporada y poder conseguir buenos resultados para el granadinismo", sentenció.

Sobre el apoyo que el equipo granadino recibe de los aficionados, el portero explicó que "para los jugadores es importante que los seguidores estén con el equipo en las buenas y en las malas".

"A Cádiz fue mucha gente y estamos muy contentos de poder darles estas alegrías, esperemos que vengan muchas más", finalizó Luca Zidane.