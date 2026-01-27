El Ceuta lleva al Cádiz CF a su puesto más bajo de la temporada

La 23ª jornada de LaLiga Hypermotion quedó clausurada la noche del pasado lunes 26 de enero con un encuentro que podía afectar al Cádiz CF en la clasificación. El Ceuta y la Cultural y Deportiva Leonesa se enfrentaron en el estadio Alfonso Murube en un choque entre recién ascendidos que se resolvió a favor del cuadro anfitrión.

El conjunto caballa demostró una vez su fortaleza, venció 3-1 y dio un paso más no sólo hacia la permanencia sino en la lucha por la zona de ascenso. Ese resultado deparó un movimiento en la tabla que perjudicó al equipo amarillo.

El Cádiz CF, después de perder 1-2 en el Nuevo Mirandilla ante el Granada, bajó de la octava hasta la décima posición, pero la victoria del Ceuta le lleva a caer otro peldaño más hasta situarse en el undécimo. Es el puesto más bajo en lo que va de temporada después del décimo que llegó a ocupar en el 17º capítulo antes de adentrarse en una buena racha que le permitió acabar la primera vuelta en el sexto lugar (en 'play-off').

El mal comienzo de la segunda vuelta (dos derrotas seguidas) conduce al equipo entrenado por Gaizka Garitano a su pico clasificatorio más bajo. Supone un aviso porque mientras falla otros adversarios sí hacen sus deberes. Hay siete equipos metidos en un puño, con una distancia de sólo tres puntos que puede propiciar fuerter variaciones de fin de semana a otro.

El conjunto gaditano cierra el grupo de escuadras que pelea por un hueco en las eliminatorias. Reside en la undécima posición con 34 puntos, a uno de Córdoba, Burgos y Ceuta, octavo, noveno y décimo con 35; a dos de Almería y Sporting de Gijón, sexto y séptimo con 36; y a tres del Deportivo de La Coruña, quinto con 37.

La conclusión es que ahora mismo el Cádiz CF está a la vez cerca y lejos de la zona de fase de ascenso. Cerca porque tiene a tiro de piedra el quinto y el sexto escalón. Lejos porque para alcanzar una de esas plazas debe superar a muchos rivales. Depende de sí mismo pero está obligado a entrar de nuevo en una dinámica positiva.

Pese a los dos varapalos consecutivos en los compases iniciales de la segunda parte del campeonato, el Cádiz CF se mantiene bastante lejos del descenso. Dispone de una holgada ventaja de diez puntos sobre la Real Sociedad B y el Huesca, 19º y 20º con 24.