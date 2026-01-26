Efe Aghama no hace todavía ruido en el próximo rival del Cádiz CF

El Cádiz CF visitará a una Sociedad Deportiva Huesca que tiene en sus filas a un futbolista que hasta hace relativamente poco lucía la elástica amarilla. Se trata de Efe Aghama, que a mitad de campaña ya ha pasado por tres conjuntos.

El pasado verano, ya con el mercado dando sus últimos coletazos, el club cadista sorprendía con el fichaje de Efe, procedente del Ceuta, como una apuesta por un extremo joven y con gran margen de mejora.

La llegada del mes de diciembre le puso el sello como candidato a salir, sobre todo estando en la mesa el refuerzo de Antoñito Cordero. El nuevo destino de Efe fue el próximo adversario de los amarillos. Un Huesca donde aún no ha podido ofrecer la calidad que atesora a pesar de ser un jugador con poco oficio.

En las filas azulgranas lleva varias jornadas, pero la realidad es que suma solo 15 minutos de la última jornada de la primera vuelta, en la que el equipo aragonés perdió 1-2 con el Córdoba. No estuvo en la cita siguiente y en la del pasado fin de semana estuvo convocado en Andorra, pero se quedó en el banquillo.

Al extremo nigeriano, que tiene 21 años, le está costando el salto al fútbol profesional después de estar jugando hasta hace poco en categorías inferiores.