Portero se despide de su equipo y apunta al Cádiz CF

Cádiz/Una de las novedades del Cádiz CF para la próxima temporada 2025-26 podría estar en la portería. Todo apunta a que el club tiene amarrado al cancerbero Fer Pérez (21 años).

El propio guardameta lanzó un mensaje para despedirse del Real Valladolid, club en el que se ha formado durante más de una década hasta llegaral filial, con el que jugó ocho encuentros en Segunda Federación en el curso que ahora termina. El joven arquero dijo adiós y anunció que abre una nueva etapa sin desvelar su nuevo destino.

Si se confirma su aterrizaje en el Cádiz CF, faltaría por saber el papel que desempeñaría. No parece fácil que tenga hueco en el primer equipo y tampoco tendría lógica que jugase en Tercera Federación con el Mirandilla. No se puede descartar que salga cedido. En ese caso, el Atlético Sanluqueño sería una opción en Primera o Segunda Federación.

Fer Pérez publicó el siguiente mensaje de despedida del club del que se marcha:

Querido Real Valladolid. Hoy es un día my difícil para mí. Hoy pongo fin a casi 12 años de blanquivioleta y me dirijo a vosotros para expresar mi más sincero agradecimiento tras tantos años vistiendo esta camiseta.

Mi camino comenzó aquí cuando apenas tenía 9 años, con la ilusión de representar al equipo de mi ciudad. Hoy, con 21, miro atrás con orgullo y me doy cuenta de cómo me habéis hecho crecer, no sólo como jugador, sino también como persona.

Me gustaría agradecer a todas aquellas personas con las que he tenido el gusto de trabajar: entrenadores, directivos, trabajadores y compañeros. De todos y cada uno de vosotros me llevo grandes aprendizajes y recuerdos. Sin olvidarme de la afición, que acompaña al club en todo momento, vosotros sois, sin duda, el alma de este club. Ahora emprendo un nuevo reto fuera de casa, con más ganas e ilusión que nunca.

Sé que el Real Valladolid siempre será mi casa y llevaré en mi corazón cada momento que viví con esta camiseta.

Como aficionado y vallisoletano, siempre o estaré apoyando allá donde vaya. Volveremos donde nos merecemos estar. ¡Aúpa Pucela!