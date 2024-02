La portería a cero es necesaria pero insuficiente en el Cádiz CF

El Cádiz CF puede presumir de haber superado dos citas de altura, contra el Athletic Club de Bilbao y el Villarreal dejando su portería a acero, aunque con la asignatura pendiente de exhibir mayor ambición y mordiente ofensiva para acercarse a esa meta ahora tan desconocida en el equipo como es ganar. Los dos cero a cero contra conjuntos con muchos argumentos -a pesar de la mala temporada de los castellonenses- demuestra que se ha retomado el camino para no ser un Cádiz CF tan vulnerable, si bien resta mucho para mantener esa fortaleza sabiendo atacar y ganar.

Todo tiene un proceso y Mauricio Pellegrino lleva sólo dos encuentros al frente del proyecto. En algo más de 180 minutos ha sido capaz de conseguir que el Cádiz CF se defienda con un alto índice de fiabilidad, que la concentración y el orden en operaciones cerca de Conan Ledesma sean la mejor carta de presentación. Luego el acierto de los rivales también juega un porcentaje sin olvidar el punto de fortuna que necesitan todos los equipos.

La prueba de Villarreal era comprometida porque el entrenador argentino debía pasarla sin Fali ni Rubén Alcaraz por lo que significan estos dos futbolistas en el Cádiz CF. La defensa era un poco experimento por las circunstancias con las lesiones que esta campaña han castigado a Víctor Chust y la titularidad de Jorge Meré, que contó poco para Sergio González y cuyo rendimiento y estado de forma siempre genera dudas. Y en el centro del campo Alcaraz es una pieza clave en el engranaje tanto defensivo como ofensivo, y el conjunto gaditano solventó la papeleta en el Estadio de la Cerámica sin el catalán.

La portería cero es un primer paso muy importante de un Cádiz CF que va colocando los cimientos para fortalecer el proyecto de la permanencia. Resta un camino largo porque el equipo necesita creer y saber que después de una buena defensa debe venir un ataque que ahora casi no existe. En Villarreal fue capaz de generar varios 'chispazos' con remates de Chris Ramos e Iván Alejo en la primera parte, pero es cierto que tras el descanso le costó mucho acercarse a la portería del otro 'submarino amarillo'.

Es el debe del recién iniciado proyecto de Pellegrino, que tiene serias aspiraciones ofensivas en la aportación que pueda dar Juanmi, el refuerzo que por el momento más convence al cadismo. Si el Cádiz CF mantiene una identidad fiable en defensa y apura sus argumentos en ataque estará más cerca de volver a ganar, que es el único camino posible para seguir en Primera División.

Uno de los miedos que existe en el cadismo es que rivales directos que están justo por encima en la clasificación empiecen a sumar de tres en tres, como está siendo el caso y representa el Celta con lo que hizo en Pamplona. Ese salto debe darlo el conjunto cadista si no quiere descolgarse de la pelea; y a ese salto le falta ganar partidos, no sólo no perderlos.