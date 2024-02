Pellegrino: "Al Cádiz le ha faltado tener un poco más de paciencia"

Mauricio Pellegrino atendió a los medios al concluir el encuentro para dejar sus impresiones de lo acontecido en el césped del Estadio de la Cerámica, donde su equipo, el Cádiz CF, fue capaz de sacar un punto contra el Villarreal.

Balance de lo acontecido. "Hay que destacar la organización y el tema defensivo, donde hemos hecho muchas cosas bien con las líneas juntas después de apretar ellos al principio. Hemos jugado contra un gran equipo con jugadores de muchísima calidad. Hemos tenido nuestra 'chance' y nos ha faltado al final tener un poco más de paciencia y creer en nosotros mismos para haber creado un poco más".

Su defensa. "No quiero personalizar pero ha sido un partido a nivel defensivo, organizativo y de mentalidad, bueno. Hemos sabido asustar al rival, aunque nos ha faltado un poco de credibilidad para haber terminado las ocasiones. Hemos dado un paso adelante".

Se le cuestionó por el papel de Jorge Meré. "Jorge ha hecho un partido correcto porque venía de mucho tiempo de inactividad. Es un chico que tiene que recuperar su forma y que nos puede ayudar a ser competitivos".

Trabajo ofensivo del Cádiz CF. "Cuando uno tiene enfrente a un equipo de este nivel si no tienes precisión para salir y juntar pases es muy difícil porque el campo estaba muy rápido. Hemos trabajado y hemos sabido sufrir en esos momentos en los que el rival apretó. Y también hemos tenido nuestras posibilidades, hemos dado sustos en algunas fases del partido y creo que son pasos adelante que vamos dando que suman mucho".

El penalti a Álex Baena. "No la vi, la verdad que no la vi. Hay jugadas como la de la mano que son muy finas y creo que si no recuerdo mal el balón va para fuera. Son jugadas fortuitas que tienen muchas interpretaciones que creo que no tiene nada que ver con lo que ha sido el partido".

Las posibilidades del equipo. "Nuestra premisa es mejorar a nivel futbolístico. Los chicos me están ayudando mucho y están haciendo un gran trabajo. Hoy hemos subido otro escalón. Nuestras posibilidades van a pasar por mejorar y tener triunfos. El hilo entre una victoria, un empate y una derrota en la liga española es muy fino y eso habla muy bien del nivel de la liga española. Me quiero centrar en lo nuestro para semana mejor a nivel futbolístico".

Pellegrino saca su segundo empate sin goles consecutivo en el periodo escaso que lleva como entrenador del Cádiz CF desde que fue el elegido para suplir a Sergio González.