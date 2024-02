Crónica Villarreal - Cádiz CF: un punto merecido en un campo complicado (0-0)

El Cádiz CF se queda a medias desde la llegada del nuevo entrenador. No gana pero tampoco pierde. O al revés. No pierde pero tampoco vence, que es lo que necesita. Sumó un empate (0-0) en Villarreal que en circunstancias normales hubiese sido bueno. Y quizás lo sea en el futuro si es capaz de encontrar el camino del triunfo.

El punto en el estadio de la Cerámica se puede entender como una inversión a largo plazo que será positiva si consigue avanzar de tres en tres antes de que sea demasiado tarde. Ya son 19 las jornadas consecutivas sin ganar.

Mauricio Pellegrino tocó lo mínimo en relación a su primera alineación. Las dos únicas variaciones eran obligadas por las bajas por sanción de Fali y Rubén Alcaraz. Jorge Meré y Álex Fernández ocuparon las plazas vacantes como parte del 4-4-2 con el que partió el equipo amarillo, vestido de negro para evitar la coincidencia del color amarillo con su contrincante.

Las acciones a balón parado del Villarreal marcaron los compases iniciales. En el minuto 4, Conan Ledesma hizo su primera parada tras un cabezazo de Comesaña después de un centro al área en el saque de una falta. En el 6, Kiko Femenía no anduvo estuvo muy lejos de sorprender con un lanzamiento lejanísimo que llevó el esférico fuera ante un Ledesma adelantado.

Los locales se hicieron con el mando del encuentro desde el principio frente a un Cádiz CF metido en su parcela y pelotazos largos y áreos en busca de Chris Ramos. El gaditano protagonizó la primera llegada visitante con un testarazo fuera tras un centro de Robert Navarro.

El asedio de los locales fue en aumento aunque los gaditanos, pese a los apuros atrás, lograron alguna que otra salida a la contra. En el 19, un remate en boca de gol de Iván Alejo acabó con el balón en saque de esquina tras rebotar en un zaguero. Casi sin respiro, Chris Ramos remató alto con la cabeza en un nuevo aviso peligroso. En el 25, Jorgensen mandó a la esquina un flojo disparo de Navarro.

Las intentonas no dieron frutos pero sí animaron a un Cádiz CF que comprobó la debilidad defensiva de un rival, eso sí, con un enorme potencial ofensivo que continuó apretando arriba. Pese al dominio del equipo ataviado de amarillo, los hombres vestido de negro se fueron soltando hasta equilibrar el desarrollo del juego. La cuestión radicaba en su limitada capacidad, demostrada durante más de media temporada, para perforar el arco contrario.

En el 33, otra llegada digna de mención de Chris Ramos al interior del área aunque con un disparo sin fuerza y el balón a las manos del portero. En la réplica, el cuero se escapó muy cerca del larguero de la portería de Ledesma tras un derechazo de Álex Baena, quien poco después obligó a intervenir al cancerbero con otro tiro.

Resistieron los visitantes los últimos embates de los locales para llegar al intermedio con un empate sin goles tras una primera mitad en la que se defendieron como gato panza arriba aunque sin aprovechar las ocasiones que generaron.

No sucedió nada que no fuese previsible en la reanudación. El Villarreal, con Guedes y Morales como novedades, pulsó el botón ofensivo aunque los gaditanos no conformaron sólo con la misión defensiva. La victoria era una necesidad pero les costó armarse en ataque. En el 53 apareció la polémica con un pisotón de Iza Carcelén sobre Álex Baena dentro del área mientras el lateral se llevó la pelota con el cuerpo. Posible penalti reclamado por los de casa no concedido por el colegiado.

Le tocó emplearse a fondo en las tareas de destrucción al cuadro andaluz que intentó tomar aire cuando tuvo el balón en su poder sin renunciar la exploración del gol. Los saques esquina en contra se fueron acumulando en una clara señal del arreón de los anfitriones. El balón entró una y otra vez en el área cadista pero chocó contra una muro de acero.

En una segunda parte con escasas oportunidades y dadas las dificultades en ataque, la portería a cero se antojaba clave para que el Cádiz CF tuviese opciones de puntuar. Álex Baena no marcó de milagro en el 74 cuando el balón se perdió junto a un poste tras un disparo desde el interior del área. De nuevo Baena no acertó tres minutos después con todo a su favor.

Pellegrino tardó en mover el banquillo y su primera decisión fue hacer debutar a Juanmi con un cuarto de hora por delante en pleno asedio de los castellonenses y con un Cádiz CF venido a menos, sin dar la sensación de poder a aspirar a algo más que a la igualada a cero.

Puso más madera arriba el técnico con Brian Ocampo y Maxi Gómez en una recta final preñada de incertidumbre, con un Villarreal volcado y un Cádiz CF abocado a sufrir para tratar de no regresar de vacío. En el 86, un libre directo desde la frontal del área lanzado por Lucas Pires acabó con el esférico entre los brazos de de Jorgensen. Iba colocado junto a un poste pero con poca potencia.