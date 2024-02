Marcelino, crítico con el Cádiz CF

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, estaba bastante molesto con el marcador y el penalti no señalado por el pisotón a Álex Baena. Todo ello dentro de una exposición en la que criticaba las maneras del Cádiz CF.

Quejas hacia el rival. "Hemos jugado contra un equipo que ha venido a defenderse. Si no metes gol, al menos no hemos encajado y es un dato positivo. Queríamos otra victoria, pero no ha podido ser", apuntaba el preparador del Villarreal a DAZN antes de añadir que "estuvimos bien en defensa". "El rival hizo muy poquito en ataque seguro que por nuestro buen trabajo. Creemos que hemos hecho méritos para ganar, pero no lo hemos conseguido".

Reconoció haber visto las repeticiones del penalti no señalado de Iza a Álex Baena, definiendo la jugada como "una acción clara y evidente". "Me quedo con la cantidad de tiempo que se ha perdido y sólo se han dado cinco minutos. No es lo que debió ocurrir en el partido".

Palabras de Marcelino que ponen de manifiesto el malestar que le ha generado el empate ante un Cádiz CF en descenso que ha resistido en pie en La Cerámica.