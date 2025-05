Por qué no hay lista de convocados en el partido Córdoba - Cádiz CF

Cádiz/El partido entre el Córdoba y el Cádiz CF que el viernes 2 de mayo inaugura en el estadio Nuevo Arcángel la 38ª de LaLiga Hypermotion llega condicionado por la postura común de los entrenadores de ambos conjuntos. Los dos ocultan sus cartas hasta extremos insospechados, como si de una final de tratase cuando en realidad ambos están ubicados en tierra de nadie, lejos del ascenso y el descenso.

Los dos equipos afrontan el encuentro con numerosas bajas entre lesiones y sanciones. En el caso del Córdoba, cumplen castigo federativo Rubén Alves y Jon Magunazelaia, y a priori no están disponibles por problemas físicos Alberto del Moral, Álex López, Álex Sala, Mati Barboza y Adilson. Carlos Isaac es duda.

El técnico de la escuadra anfitriona, Iván Ania, no quiso dar detalles sobre las bajas para no dar pistas al rival y el preparador cadista, Gaizka Garitano, reaccionó de la misma manera para que el cuadro verdiblanco tenga la menor información posible. El hecho de que los delanteros del filial Marcos Denia e Ismael Álvarez hayan viajado con el primer equipo revelan la escasez de arietes con Francisco Mwepu y Chris Ramos lesionados y Carlos Fernández lesionados. El medio Fede San Emeterio, ausente en las dos citas anteriores, se ejercitó con el grupo algún día de esta semana pero no se sabe si está disponible. El extremo Brian Ocampo no parece que pueda llegar a tiempo, pero hay que esperar hasta el último momento.

El entrenador del cuadro gaditano estaba pendiente de la sesión programada para la mañana el viernes en territorio cordobés para comprobar si puede recuperar a algún futbolista que arrastra molestias. "Tenemos muchos lesionados", afirmó Garitano el jueves en rueda de prensa pero fue muy claro para explicar por qué no ofrecía más detalles: "no vamos a decir cuántos ni quién porque el Córdoba tampoco los dice".

Salvo que haya novedades a lo largo del día, la convocatoria y la alineación un equipo y otro no se conocerán hasta que se acerque la hora de inicio del duelo andaluz (20:30 horas). Mientras, los dos técnicos esconden sus cartas