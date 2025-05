El plan del Oviedo: una olla a presión ante el Cádiz CF

El Real Oviedo ha sacado a la venta la mayoría de las entradas de la grada visitante del Carlos Tartiere debido a la poca demanda de los aficionados del Cádiz CF y se espera que el estadio carbayón roce el lleno este domingo 1 de junio en la última jornada de LaLiga Hypermotion. El conjunto amarillo no se juega nada y el cuadro anfitrión necesita ganar y que pierda el Elche en Riazor ante el Deportivo de La Coruña para poder dar el salto a Primera División. Se espera una escasa presencia de hinchas en un choque irrelevante para los visitantes.

Al Cádiz CF le aguarda un ambientazo de lujo en una fiesta a la que asiste como invitado casual. Los de Gaizka Garitano no han sido capaces de presentar batalla por el gran objetivo pero en el capítulo final de convierten en jueces del ascenso. El reto de los gaditanoes es cerrar el curso con un resultado positivo.

El cerca de medio millar de localidades liberadas por el Real Oviedo (a un precio de 35 euros) y ubicadas en la grada visitante del Tartiere son las últimas disponibles para el partido del domingo (18:30 horas), ya que la demanda en la afición azul ha ido creciendo desde comienzos de la semana pasada. Se prevé un lleno absoluto. El caso de que el equipo local no consiga subir por la vía directa, tendrá una segunda oportunifad a través de la fase de ascenso.

Aunque haya abonados que, finalmente, no puedan ir o entradas que por motivos de seguridad no salen a la venta, se espera que el Carlos Tartiere roce o alcance el lleno para una última jornada liguera en Segunda División que se prevé de infarto: el Oviedo ascendería a Primera División si gana al Cádiz y el Elche pierde en la casa del Deportivo. No depende de sí mismo, por lo que debe hacer su tarea y esperar.

Además, la Asociación de Peñas del Real Oviedo (APARO) y el Fondo Norte están movilizando a la afición carbayona para el habitual recibimiento previo al autobús del equipo, concentrando al oviedismo a las 16:30 horas en la calle Alejandro Casona.

En dicha zona, la APARO estará repartiendo palos de banderas que cuentan con el visto bueno de LaLiga y la Policía, con el objetivo de que las calles de Oviedo y la grada del Carlos Tartiere presenten el mejor aspecto posible.