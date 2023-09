Los pitos a Pacha Espino..., hay debate en el cadismo

La cara amarga de jugar en el Nuevo Mirandilla teniendo pasado amarillo la vivió en sus carnes Alfonso 'Pacha' Espino, jugador del Rayo Vallecano que durante cuatro temporadas y media defendió el escudo del Cádiz CF.

Después de una 'movida' salida de la entidad gaditana, con momentos de cierta tensión y el desencanto de una masa social que le tenía como uno de los suyos con el sello de intocable, su marcha al Rayo Vallecano dejó desilusión por perder al bravo lateral izquierdo y por las formas.

Era totalmente lícito que Pacha Espino buscara un proyecto nuevo, según se comentaba de mayor ambición y con miras de competición europea. Sin embargo, en el cadismo no encajaron las piezas de que el modesto conjunto de un barrio de Madrid tuviera ese cartel que buscaba el zaguero ex amarillo. A partir de ahí el malestar fue en aumento y su tempranero regreso al Nuevo Mirandilla, aún con el dolor fresco, se tradujo en un recibimiento adverso con pitos e insultos en algunos momentos.

No cabe duda que muchas de las personas que estuvieron en las gradas del templo del cadismo no perdonan a Pacha y no están por la labor de brindarle aplausos como reconocimiento durante cuatro años y medio de buen rendimiento.

El debate está en la calle a pesar de que el uruguayo no sea ya de la plantilla. ¿Mereció ese recibimiento? ¿Fueron justos los pitos? Aunque hay opiniones para todos los gustos, existe una corriente importante que mantiene cuentas pendientes con el defensor al entender que el Cádiz CF le dio todo cuando llegó a España siendo un desconocido, mientras que una minoría respeta su decisión y que, de fondo, estuviera sobre la mesa un contrato con bastante más dinero a pesar de que el objetivo real en Vallecas sea el mismo que en el Nuevo Mirandilla.

El futbolista, a la conclusión de un partido en el que fue MVP, expuso sus sensaciones. "He tenido muchas emociones por el reencuentro. He sentido un poco de todo, después de tantos años aquí, lo que vivimos mi familia y yo", agregando sobre el recibimiento de su antigua afición que "entiendo un poco que algunos estén dolidos, pero yo sólo me siento agradecido al Cádiz". "Me entregaron todo y yo a ellos", indicaba aunque realmente no fueron sólo algunos los que le pitaron durante el encuentro.