Cádiz CF: La valoración positiva de Escalante

Gonzalo Escalante valora el punto obtenido en la séptima jornada de Liga porque destaca las buenas prestaciones de un adversario como el Rayo Vallecano. El centrocampista del Cádiz CF se queda con aquello de la importancia de sumar y que se vaya reduciendo la cuenta que da la permanencia.

Fue una de las voces autorizadas a la finalización del partido para exponer impresiones. "Creo que nos faltó acertar alguna chance que tuvimos. Jugamos contra el Rayo Vallecano, que es un equipo que está muy bien, que tiene buena dinámica y, nada, un punto más", reflexionaba en voz alta.

Escalante no ocultaba una realidad que el Cádiz CF le puede haber pesado más esta semana que a otros conjuntos, la carga de partidos. "Estamos bien, solo que jugamos hace tres días y venimos cargados. Me vacié y lo di todo, vi el último cambio y preferí salir por miedo a que me pasara algo", reconoce el jugador sabedor de que un esfuerzo extra podía dar lugar a problemas físicos. Y ya se sabe que el puesto de titular está caro en el conjunto de Sergio González.

La unión entre afición y plantilla fue otro aspecto al que se refirió el jugador, que lo analiza desde el orgullo. "Ya todo el mundo sabe que venir a jugar a este campo es complicado con la gente que apoya, porque la gente es un plus y es una motivación muy grande. Nosotros lo sentimos así y creo que ese es el fuerte de nosotros, nosotros y la gente".