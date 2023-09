El Cádiz CF se queda a medias (0-0)

El Cádiz CF no logró el objetivo de la victoria en el regreso a su hogar. No pudo pasar del empate sin goles (0-0) ante el Rayo Vallecano en un partido en el que fue claramente de más a menos. Tras una buena primera parte, no estuvo nada fino en la segunda y se tuvo que conformar con una equis.

La fortaleza del Nuevo Mirandilla se quedó a medias. Los amarillos se mostraron espesos en ataque y no aprovecharon sus escasas llegadas diáfanas. Un punto más, 9, aunque son tres encuentros seguidos sin ganar y ahora visita al Atlético de Madrid.

Las rotaciones afectaron al centro de la defensa, la banda izquierda y la delantera con la presencia de Luis Hernández, Darwin Machís y Roger Martí. Tres retoques en el marco de la estabilidad de un bloque que, posicionado con un 4-4-2, trató de llevar la iniciativa desde el principio.

En plenos minutos de tanteo, en el 5, apareció la polémica cuando una caída dentro del área de Maxi Gómez en una acción con Dimitrievski se solventó con cartulina al delantero por simular un penalti que no existió. En lugar de rematar, buscó en el contacto y salió trasquilado con una amonestación tempranera. Pudo haber visto la segunda, y por tanto expulsado, en el ecuador de la primera mitad tras propinar un manotazo en el rostro a Mumin.

Tuvo que picar piedra el cuadro local frente a un Rayo dedicado sobre todo a defender pero dos ex cadistas, Álvaro García y Alfonso 'Pacha' Espino, avisaron en el 12 y en el 13 con sendos disparos abortados por Jeremías Conan Ledesma. El lateral uruguayo fue recibido con silbidos por la que hasta pocos meses fue su afición.

Los frecuentes robos de balón permitieron a los amarillos arrinconar a un rival metido muy atrás y el peligro llegó con los saques de banda de Luis Hernández y alguna conexión entre los dos arietes. En el 19, Roger Martí no logró rematar en boca de gol un servicio de Maxi Gómez.

El partido estaba bajo un control aparente. La presión alta obligó a los madrileños a sortear el esférico con pases largos que propiciaban una rápida recuperación. En el 27, Maxi Gómez remató alto con la testa en pleno dominio de los locales.

El empuje de Rubén Alcaraz y los delanteros no fue suficiente para dar un paso más en ataque. Iván Alejo no atinaba con los centros (sí puso alguno con mayor precisión poco antes del descanso) y la aportación de Machís estaba siendo muy pobre. Mientras, De Frutos asustó con un centro que hizo pasear el cuero delante de Ledesma.

El choque se fue equilibrando con el paso de los minutos con un Rayo más despierto y un Cádiz CF que, sin dejar de insistir, no terminaba de dar con la tecla del gol. Por fin dio señales de vida Machís con una diagonal desde la banda hacia el centro que culminó con un derechazo que acabó con el cuero entre las manos del arquero.

El encuentro se calentó en los minutos finales del primer acto. Choques, piques, jugadores al suelo, protestas desde el banquillo rayista, tarjetas... Un duelo de alta intensidad que arribó al intermedio con las porterías intactas pese a un último intento de Iza Carcelén con la testa.

No hubo goles en los 51 minutos que duró el primer periodo pero sí un enorme desgaste físico de ambos contendientes que podía ser determinante en la segunda parte.

Los anfitriones continuaron con la presión arriba en la reanudación pero el primero que tiró a puerta fue Camello desde fuera del área y sin dificultades para Ledesma.

Costó ver ocasiones. En el 55, Maxi Gómez no llegó por pocos centímetros a un centro de Iván Alejo. Poco después, cabezazo alto de Escalante desde muy cerca del área pequeña. En el 59, Lejeune envió fuera un libre directo desde la frontal.

Los de cada no lo veían claro en labores ofensivas y ofrecieron síntomas de debilidad atrás cuando los visitantes quisieron dar un paso más. Sergio González metió de una tacada a Sobrino, Robert Navarro y Chris Ramos porque el equipo empezaba a venirse abajo.

Los madrileños empezaron a sentirse cómodos y los amarillos intentaron recuperar sensaciones sin las ideas demasiado claras. El partido con pinta de cero a cero, quedó a expensas de un chispazo de uno u otro. En el caso de los gaditanos, de un saque de banda y poco más.

El preparador cadista dio una vuelta de tuerca con la apuesta por Sergi Guardiola, debutante este curso, en la recta final con un marcador incierto. La realidad era que el Cádiz CF había desaparecido en ataque y fueron los vallecanos los que llegaron mejor al tramo definitivo.

En pleno bajón de los locales, emergió la figura de Ledesma. En el 80, el portero hizo un paradón tras un zurdazo de Isi desde la frontal del área. La victoria estuvo más cerca del bando foráneo, que creció con los cambios mientras no funcionaron las sustituciones en los de casa.

Los amarillos afrontaron los últimos minutos en superioridad numérica por la expulsión de Mumin en el 87 tras protestar al colegiado. Los de casa se vinieron arriba en ese contexto favorable, pero sin tiempo para abrir la lata. Lo intentaron sin éxito Sergi Guardiola y Rubén Alcaraz.