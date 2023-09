Sergio González: "Cuando no puedes ganar no tienes que perder"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, aceptó con resignación como positivo el punto sumado en el Nuevo Mirandilla este miércoles frente al Rayo Vallecano tras un partido muy equilibrado y en el que ambos contendientes tuvieron su momento de protagonismo.

Dos tiempos. "La idea era ganar. Creo que en la primera parte hemos estado un poco mejor nosotros, pero en la segunda ellos han estado mejor, las segundas jugadas eran para ellos. En la primera mitad gozamos de una buen oportunidad en una situación de Roger, tuvimos más posibilidad de jugar, pero luego ellos han sido mejores. El resultado es justo tras un partido muy difícil. Los dos equipos nos hemos neutralizado muy bien. Lo hemos intentado al final en un arrebato pero no nos ha dado".

Gran arranque. "Había que mandar un mensaje a la afición de que íbamos a por el partido. La sensación era que estábamos más cerca de marcar nosotros, pero luego han dado un paso adelante, han estado más frescos de piernas y nos ha costado. Creo que el empate hace justicia en un encuentro muy trabado".

Rival directo. "Teníamos claro que en este partido no había que perder. Queríamos ganar pero no se podía perder. Lo hemos intentando, hemos puesto muchas cosas, pero nos nos ha dado. En la primera parte hemos podido pero en la segunda nos ha costado, han estado más tiempo en nuestro campo. Cuando no puedes ganar no tienes que perder".

Pacha Espino. "Es un futbolista que nos ha dado todo. Hicimos lo posible para que se quedara pero él tomó su decisión. Ahora sólo queda desearle lo mejor quitando cuando juegue contra el Cádiz".