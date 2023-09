Francisco: "En la segunda parte hemos sido superiores"

El entrenador del Rayo Vallecano, Francisco Rodríguez, optó por ver la botella medio llena en vez de medio vacía al hacer balance de lo acontecido sobre el césped del Nuevo Mirandilla este miércoles ante el Cádiz.

Igualdad. "Veníamos a un campo difícil y ha sido un partido muy igualado en todas las estadísticas. Lo mejor es que seguimos sumando después de enfrentarnos a un rival complicado".

Tarjetas. "No lo comprendo porque ha sido un partido de disputa pero de disputa limpia. 14 amarillas y una roja me parece excesivo, pero si el árbitro ha querido dirigir así no podemos hacer nada".

Análisis. "En la segunda parte creo que hemos estado un poquito mejor, hemos tenido opciones, sobre todo en un remate que ha sacado su portero".

El rival. "Ya sabíamos que es muy intenso, que presiona muy bien. Nos ha costado la primera parte pero en el descanso hemos corregido bien y luego con Isi hemos tenido más protagonismo".

Positivo. "Al final también sumamos otra puerta a cero, seguimos puntuando y ahora tenemos que refrendar este empate contra el Mallorca".