La pésima racha del Cádiz CF en casa: así es imposible la permanencia

El Cádiz CF no dio el paso al frente que tenía que dar en casa en el partido contra el Osasuna de la 31ª jornada de Liga. Tenía que ganar pero lo que hizo fue perder (0-1). Una derrota de las que pueden calificarse de imperdonable. Un batacazo en el peor momento que cae como una bomba en el camino hacia una permanencia que empieza a complicarse más de la cuenta.

Se suponía que buena parte de las opciones de conseguir la salvación pasaba por el fortín del estadio Nuevo Mirandilla. Pero el fortín está lleno de grietas por las que se escapan puntos. Demasiados en los últimos tiempos.

Hubo un momento que pareció que el conjunto amarillo iba a convertirse en un gigante en casa cuando encadenó tres triunfos seguidos (2-0 ante el Mallorca en la primera vuelta, 2-0 sobre el Girona ya en la segunda y 1-0 al Rayo Vallecano), pero lo cierto es que sufre un atasco más que preocupante que le puede llevar a la pérdida de la categoría si no encuentra una solución inmediata.

Las cifras reflejan la cruda realidad. Los últimos cuatro partidos como local fueron ruinosos: un empate (2-2) ante el Getafe y tres derrotas seguidas frente al Sevilla (0-2), Real Madrid (0-2) y Osasuna (0-1). Se quedó con un solo punto perdió nada menos que once.

Dos meses sin ganar en su campo y un balance de sólo siete puntos de 18 en casa en la segunda vuelta. Dos meses de varapalos que acercan al cuadro gaditano al descenso. Paga caro sus errores. No sólo pierde sino que no da una en el remate. Cero goles a favor en los últimos tres envites en su templo y cinco en contra.

No ve puerta y además no cierra la suya. Un desastre que puede deparar consecuencias negativas si no reacciona el próximo domingo en una nueva cita como anfitrión ante el Valencia. Un duelo a vida o muerte en el que no caben más errores.