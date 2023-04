Iván Alejo: "Hemos ido a remolque y nos hemos precipitado, yo el primero"

El extremo vallisoletano Iván Alejo expresó el sentir general del vestuario cadista tras la derrota cosechada en el Nuevo Mirandilla, antiguo Carranza, contra el Osasuna. Una decepción en el peor momento posible de la temporada. "Estamos jodidos sobre todo por el resultado. Era un partido clave para nosotros después del punto en campo del Espanyol. Estábamos mentalizados para estos dos partidos en casa".

Mal encuentro. "Ha sido un partido por tramos. El fútbol no son matemáticas, tiene muchas variantes y flecos que no controlas. Hemos hecho unos veinte primeros minutos buenos en los que no hemos conseguido marcar y luego, tras el gol, hemos ido a remolque y hemos estado precipitados, yo el primero".

Futuro inmediato. "Dentro de cinco días tenemos una revancha. Para nosotros será otra final y para el Valencia también porque está en una situación parecida. Es un grande pero jugamos en casa. Quedan siete finales y este equipo ya ha demostrado que tiene alma y coraje para conseguir el objetivo de la permanencia".

La afición. "No le podemos pedir nada porque día a día demuestran lo que son en redes sociales, en los recibimientos. No están de 10 sino de 11".