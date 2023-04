Conan Ledesma: "En el primer tiempo tuvimos opciones claras"

El guardameta argentino Jeremías Conan Ledesma lamentaba las opciones desperdiciadas antes del gol de Osasuna y apuntaba al trabajo como clave para seguir confiando en la permanencia. "Hemos creado situaciones en el primer tiempo, pero no las pudimos capitalizar y un error nos impide sumar en nuestra lucha por la parte baja de la tabla".

Igualdad. "Sentíamos que podíamos hacer un partido parejo. De hecho, en la primera parte hemos tenido las oportunidades más claras para ponernos por delante".

Situación delicada. "Es verdad que habíamos hecho cuentas, pero no se dio y ahora hay que pensar en el Valencia. No podemos pensar ahora en que vayamos a caer al descenso en esta jornada. Vamos a ver qué pasa, no nos adelantemos. Tenemos confianza en nuestro trabajo. Si quedamos en descenso, seguro que vamos a salir".

Golpe en la espalda. "Me duele bastante, pero son situaciones del fútbol, choques comunes con los palos. Mañana se verá".