Sergio González: "Hemos perdido una bola extra"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, confesó sentirse "triste" por la derrota encajada contra Osasuna en el Nuevo Mirandilla, antiguo Carranza, porque era un partido "importante" en la situación del equipo, "una oportunidad para desagobio de lo que estamos viviendo".

Complicado. "Hemos perdido una bola extra. Sin estar bien, hemos creado lo suficiente, pero nos ha podido la ansiedad. No hemos metido las de la primera parte y en la segunda nos ha castigado no ser expeditivos en el gol de ellos. Al final hemos ido con todo y no ha podido ser".

Análisis. "No ha faltado dar pases con más fluidez, nos ha faltado circular con más rapidez, pero ellos tampoco estaban haciendo nada. Antes del descanso hemos tenido dos ocasiones claras que si la metes cambia todo. El gol de ellos ha sido un mazazo".

Búsqueda del empate. "Con el 0-1 lo hemos intentado, aunque los cambios obligados por las lesiones nos han condicionado la capacidad de reacción".

Horizonte. "Hemos desperdiciado el colchón que teníamos en casa y ahora hay que amarrarse de nuevo los machos y reaccionar el domingo".

Los lesionados. "No tengo ni idea de cómo están. Habrá que hacer pruebas y esperar. Prefiero no anticipar algo y equivocarme".

El entorno. "Tengo la sensación de que se daba por ganado este partido, pero había que jugarlo y no hemos estado finos".

La hinchada. "A la afición sólo puedo asegurarle que vamos a volver, que el domingo tenemos otra final y que con ellos somos mejores".

La final del domingo. "Contra el Valencia es el partido más importante en lo que queda de temporada. Es una pena que lleguemos sin el margen que teníamos, pero hay que recuperarse y competir".