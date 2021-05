El pequeño gran deseo de Jairo: Seguir de amarillo

El veloz atacante Jairo Izquierdo atendió a los medios oficiales del Cádiz CF para hacer balance de lo que ha sido la temporada 2020/21 hasta la fecha, tanto en el plano personal como en lo colectivo. Todo ello desde el prisma de un futbolista cedido que pertenece al Girona.

En la entrevista el canario ha dejado claro estar muy feliz defendiendo la elástica cadista y, sobre todo, orgulloso del trabajo realizado en favor del equipo. “El equipo llega bien al final de temporada, animado, con ganas de seguir compitiendo. El equipo sabe que todavía no está conseguido matemáticamente y sabemos que es la mejor manera de terminar el año. Queremos conseguirlo cuanto antes”, expone el menudito futbolista antes de añadir que “es una muestra del buen trabajo que se está haciendo, del rendimiento tan bueno que han tenido los jugadores”. “Conseguirlo cuanto antes es un premio para nosotros, para el club, la directiva, y también la afición, que, aunque no haya podido estar con nosotros en el campo también se lo merece”.

A la hora de analizar la campaña que está a punto de expirar, el futbolista del Cádiz CF expone lo siguiente: “El equipo ha sabido rendir, ha sabido aprovechar los buenos momentos, que es importante, y en los malos momentos se ha sabido interpretar la situación y hemos podido salir de ahí”. En este sentido elogia la implicación de todos. “El equipo trabaja, entre quien entre hace las directrices que marca el míster. No tenemos que llegar mucho para marcar goles, pero tener a Negredo ahí es garantía de que si le llega una va para dentro. El equipo sabe leerlo. Ha habido partidos que, sin estar los más habituales, lo han hecho bien. Eso es clave”.

Jairo entiende que se han llevado bien los altibajos. “Ha habido momentos de derrotas, pero también hemos tenido rachas de enfrentarnos a los rivales más duros. Hemos arrancado puntos en malos momentos. Siempre hemos trabajado de la misma manera, independientemente del resultado”.

A esa recuperación ha contribuido el buen ambiente. “Nunca nos tomamos nada mal, hacemos bromas, estemos en la situación que estemos. Hay mucho compañerismo en este equipo, nos alegramos por jugadores que juegan sin haber tenido minutos. Eso es bonito e importante. Este vestuario está lleno de gente maravillosa”, ha explicado.

Su futuro pasa por volver al Girona, pero... “Tuve una situación mala en lo personal antes de venir aquí, el Cádiz me ayudó en ese tema y aquí estoy muy feliz. Estamos muy felices en Cádiz tanto mi mujer como yo. Lo más bonito fue reencontrarme con los compañeros con los que había coincidido antes, también ha sido muy bonito conocer a los nuevos, que me di cuenta que eran de la misma alegría. Es un gusto”.

"Volver a estar con Álvaro Cervera ha estado muy bien porque me gusta todo lo que trabaja"

Y sensaciones similares por volver a estar con el entrenador. “Reencontrarme con Cervera estuvo muy bien, además ya conocí la manera de jugar y entrenar. Me gusta todo lo que trabaja, cómo llega al equipo, y estoy muy contento aquí”. Una felicidad pese a estar tanto de lateral como de extremo. “El míster considera que lo puedo hacer bien de lateral, en los entrenamientos también es algo que trabajo. Yo cada vez me he ido encontrando más cómodo en esa posición. Yo lo que quiero es ayudar al equipo, si Cervera considera que tengo que hacerlo en esa posición, lo haré encantado”.

Para acabar, ha incidido en la permanencia. “Nos va a venir muy bien a todos. Sobre todo, pensando en disfrutar de la gente en Primera División. Los cadistas se merecen disfrutar del Cádiz y el equipo también se merece disfrutar de su afición”.