“A partir de ahora se verá dónde podemos estar”

El entrenador del Cádiz ha ofrecido este viernes la primera rueda de prensa del año, previa al partido del domingo en Pamplona contra Osasuna. La intención tras el parón navideño parece bastante clara.

“Creo que todos tenemos la idea de seguir igual, me refiero a los que terminamos bien porque los que terminaron mal querrán cambiar la dinámica. Pero los parones se notan. No quiere decir que se vaya a cambiar para mal, pero se notan, y más con un mercado de fichajes”.

En opinión de Álvaro Cervera, la parte decisiva de la temporada arranca ya mismo. “Creo que en las primeras semanas de 2019 se va a ver lo que va a ser la Liga hasta el final, los que estarán arriba, abajo y por medio. A partir de este parón se verá”.

No teme el técnico que a su equipo le pasen factura las vacaciones en cuanto a trabajo. “Puede notarse al que le cuesta más arrancar, pero cuando volvamos a ser lo de siempre, el tema de la intensidad no debe ser problema porque convivimos con eso”.

Sobre el rival, recuerda que los navarros son uno de los postulados para por lo menos jugar el play-off. “El año pasado estuvieron por debajo de cómo querían y han intentado dar un salto adelante. Mirando los últimos resultados, ganaron a Alcorcón y Reus, que tienen los mismos puntos que nosotros y sus jugadores, lo veo como un claro candidato para estar arriba”. En cuanto a la forma de jugar de Osasuna, destaca que lo hace “de varias maneras según quien salga y un poco más combinativos que nosotros”.

En los últimos días, Vizcaíno y Lekic han hablado de ascenso, una palabra que no molesta a Cervera según cómo se utilice. “Si es para cuando pase, bien, pero si no y es para decir pues ya lo dije, no me gusta. Pero la ilusión siempre es buena. Sé claramente la situación en la que estamos, me conozco a mí y a los demás, a los equipos de enfrente y sus jugadores. Nosotros de nueve hemos ganado ocho y estamos el sexto… Es muy complicado pero la ilusión es buena”.

Precisamente el delantero serbio también ha hablado de su rol de delantero que trabaja sin exigírsele tanto el gol. “Trabajar y hacer goles no son incompatibles. Al principio se sorprende pero luego es fácil. Aquí todos trabajan para todos. No dependemos de dos o tres, sino de todo el equipo”.