El reto de arrancar con buen pie

El Cádiz CF afronta su tercer comienzo de año, su tercer mes de enero desde el esperado regreso a la categoría de plata. La incógnita siempre surge después del obligado parón de la competición. ¿Son beneficiosas o perjudiciales las vacaciones a mitad de temporada? El interrogante se extiende a todos los rivales. El que antes se ponga las pilas más puntos se podrá llevar en el esprint inicial de 2019.

La historia reciente demuestra que al Cádiz CF no le suelen sentar mal el descanso en la época navideña. Con Álvaro Cervera en el banquillo, el conjunto amarillo siempre ha ganado en su primera aparición del año en el terreno de juego.

En la temporada 2016/17 -la primera tras el retorno a Segunda División A-, el Cádiz estrenó 2017 por lo todo lo alto, con una sonada victoria por 2-3 en el campo del Elche aquel 8 de enero que será recordado por muchos, pero sobre todo por Dani Güiza, artífice del triunfo con dos goles, los últimos que firmó durante su estancia en el equipo amarillo.

Los de Cervera también fueron fieles a la alegría de la victoria en el estreno de 2018, esta vez en el estadio Carranza como escenario. El Cádiz CF regaló a su afición un meritorio triunfo que amarró el 6 de enero -Día de Reyes- frente al recién descendido Granada -entonces uno de los favoritos para dar el salto a Primera- con un gol de Iván Kecojevic que fue suficiente para dejar los tres puntos en casa.

El Cádiz CF vuelve a jugar un 6 de enero, justo doce meses después de empezar el año con buen pie. La misión no puede ser más compleja en El Sadar, donde este temporada no ha ganado otro equipo que no haya sido el Osasuna.

Los gaditanos comienzan 2019 con un reto de envergadura con humildad pero con ambición, con el deseo de extender la línea de años anteriores ante otro candidato al ascenso que se cruza en el camino.