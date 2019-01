Ambición máxima de Lekic

Dejan Lekic ha pasado hoy por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde el veterano atacante ha repasado el último encuentro del año pasado y el que será, el domingo, el primero de 2019. "Salimos contentos del partido contra el Depor, nos fuimos a casa, disfrutando con la familia y ahora volvemos con más ganas que antes. Vamos a intentar conseguir más puntos en este año nuevo. En el inicio de temporada nos costó un poco y en lo que hemos hecho estos dos últimos meses merecemos estar peleando por el ascenso. Tenemos más ganas que nunca".

El delantero apuntala su oficio dentro del terreno de juego antes que los goles, ya que valora por encima de todo el trabajo colectivo que exige el entrenador. "Estoy jugando últimamente como pide el míster. Si mantenemos esto es el camino que nos puede llevar al sitio que queremos todos. Para mí no es importante los goles y mirar solo a mí mismo, es un trabajo que tengo que hacer para el equipo y todos tenemos un deseo que es ascender. Cuando piensas solo en los goles tienes mucha presión; cuando piensas en el equipo ayudas mucho mejor y los goles terminan llegando. No tengo la presión y tengo una edad en la que quiero hacer algo importante con el Cádiz". Seguidamente ha hablado de la situación en la clasificación asumiendo también para ello la importancia de estar en la zona alta. "No tenemos que relajarnos, queda mucha Liga".

Su pasado en el Osasuna (2010-2012) ha sido una de las cuestiones que le han llegado ante los medios de comunicación. "Tengo muy buenos recuerdos de Osasuna, que fue mi primer año aquí en España. Me dieron la oportunidad de jugar dos años buenos. Hubo buenos y malos momentos que se quedaron en mi corazón. Voy a jugar este domingo ante mi ex equipo, voy a saludar a gente que echo de menos y vamos a intentar ganar", ha concluido Lekic.