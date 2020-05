El Cádiz CF toma nota del llamativo dato de los partidos a puerta cerrada en Alemania

La Bundesliga se ha convertido en el principal foco de referencia para el resto de las Ligas europeas. El fútbol alemán nunca había acaparado tanta atención como ahora desde su regreso, el pasado 16 de mayo, a la denominada nueva normalidad. En el Cádiz CF también están pendientes. El equipo amarillo avanza en su preparación para empezar a jugar en algo más de dos semanas. Su primer rival será el Rayo Vallecano.

Todas las miradas están puestas en el desarrollo del campeonato en el país teutón, donde los encuentros se disputan a puerta cerrada, como en España cuando se reanude la competición.

Hay un hecho llamativo que sucede desde la vuelta del torneo alemán que sirve de aviso al Cádiz CF. Y es que el factor local se difumina por completo. Los partidos sin presencia de público en las gradas no le van nada bien a los conjuntos que ejercen de anfitrión. Las cifras lo demuestran.

Y es que de los 22 partidos de la Bundesliga disputados hasta el 26 de mayo desde que el balón vuelve a rodar, sólo tres finalizaron con victoria del equipo que jugaba en casa. Los triunfos visitantes cuadruplicaron en número. Hasta 12 duelos acabaron con victoria de las escuadras foráneas. Siete se resolvieron con empate.

El Cádiz CF tiene por delante seis partidos en el estadio Carranza en los que no sentirá el aliento de la afición. El conjunto de Álvaro Cervera es el tercer mejor local de Segunda División A con 31 puntos de los 45 dirimidos en su feudo. No le beneficia la medida de jugar sin público pero no le queda otra salida que afrontar la situación consciente de que ahora le resultará más difícil quedarse con los puntos en su terreno.