Los rivales directos del Cádiz CF también piensan en el ascenso

El Cádiz CF afronta una oportunidad para volver a Primera División 15 años después del último salto a la máxima categoría del fútbol español. Es el objetivo que se marca el actual líder de la Liga en su inminente vuelta a la competición oficial.

Pero el Cádiz CF no es el único que sueña con el ascenso. Los rivales que están metidos en la pelea piensan en la misma meta y por tanto se prevé una dura batalla en la recta final de curso.

Enrique Clemente, futbolista del Real Zaragoza, dijo el martes 26 de mayo, en palabras recogidas en la web de su club, que "queremos terminar el trabajo como lo veníamos haciendo hasta ahora y que podamos celebrar lo que todos queremos", que no es otra cosa que el retorno a Primera. El conjunto maño ocupa el segundo puesto en la clasificación y con 55 puntos pisa los talones al Cádiz CF, líder con 56.

El Almería no piensa en otro reto que no pase por auparse a la división más alta. El cuadro mediterráneo, tercero con 50 puntos (seis menos que los amarillos), nunca ha escondido el objetivo que el martes recordó Juan Muñoz a través de los canales oficiales de su equipo: "Tenemos que afrontar los once partidos con trabajo, sacrificio y con ganas de conseguir el sueño y el objetivo, que es ascender a Primera".