El partido Cádiz CF - Almería queda fijado para el domingo pero cambia de hora

El partido entre el Cádiz CF y el Almería programado para las 21:00 horas del sábado 7 de febrero en el estadio Nuevo Mirandilla quedó aplazado por condiciones meteorológicas adversas pero ya tiene nueva fecha y horario.

El encuentro correspondiente a la 25ª jornada de LaLiga Hypermotion no sufre mucha demora y se pospone para el día siguiente, es decir, se disputa el domingo 8 de febrero pero no por la noche sino a partir de las 16:15 horas (cuatro y cuarto de la tarde). Enseguida hubo acuerdo entre las partes implicadas. La expedición del cuadro rojiblanco ya estaba en la capital gaditana preparada para jugar el sábado. Se espera para el domingo una mejoría del tiempo y si no surgen inconvenientes ambas escuadras saltarán al césped en busca de tres puntos.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano necesita la victoria después de tres derrotas consecutivas sufridas justo al comienzo de la segunda vuelta y el Almería quiere ganar para seguir aspirando al ascenso directo.