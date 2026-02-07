El Cádiz CF explica por qué apoya la decisión de suspender el partido contra el Almería

Una vez confirmada la suspensión del partido entre el Cádiz CF y la Unión Deportiva Almería progranado para la noche del sábado 7 de febrer, el club con sede en el estadio Nuevo Mirnandilla lanzó un comunicado para apoyar esa decisión.

El club "desea manifestar que se congratula por la medida adoptada, impulsada por la Junta de Andalucía y respaldada por LaLiga, al entender que la prioridad no podía ser otra que preservar y garantizar la seguridad de los aficionados".

Desde el Cádiz CF aseguraron que "el club lleva dos días informando y trasladando a los organismos competententes la situación que se venía registrando y considera que, ante las tales circunstancias, esta decisión es la más responsable, velando por el bienestar de todos los implicados".

A partir de este momento, el Cádiz CF "queda a total disposición de LaLiga, de la UD Almería y de las autoridades competentes para que el encuentro pueda disputarse a la mayor brevedad posible, en unas condiciones adecuadas y seguras para todos, tanto para los futbolistas como para la afición". El siguiente paso es buscar una nueva fecha para que el encuentro se desarrolle con normalidad.