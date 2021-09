El orgullo cadista de Víctor Chust

Víctor Chust había debutado en el Cádiz CF con los nueve últimos minutos del encuentro ante el Levante de la jornada inaugural. Desde entonces ocupaba plaza en el banquillo hasta que le llegó su gran oportunidad en el partido contra el Celta de Vigo disputado un mes más tarde.

El defensa estaba más que satisfecho por varios motivos. Victoria del Cádiz CF, protagonismo en la zaga... Fue titular en el choque disputado en el estadio de Balaídos. La primera vez que formaba parte del once inicial en el conjunto amarillo, aunque no en la máxima categoría. Con el Real Madrid, a las órdenes de Zinedine Zidane, participó los 90 minutos del duelo en el terreno del Getafe la pasada campaña.

Víctor Chust expresó su alegría tras el triunfo en Galicia. Reconoció que no esperaba salir de inicio y tiene muchas ganas de seguir aportando. "Muy orgulloso por el trabajo del equipo, también por lo personal. Muy contento por la victoria. No me esperaba ser titular, pero agradecido por la oportunidad del míster. Me toca seguir trabajando para que Álvaro Cervera siga confiando en mí y poder seguir sumando minutos.

El central explicó que "sabemos que nuestra forma de jugar es muy intensa, tenemos que correr mucho. Cuando vine sabía a lo que me exponía, que era diferente a lo que había vivido y quiero darlo todo por este equipo".

"Todas las victorias cuestan en Primera. Estoy contento y a por más", indicó el valenciano, que aseguró sentirse "muy cómodo con Haroyan", su pareja en el centro de la defensa en el duelo ante el Celta. "Al principio, al no jugar, me ha costado, pero luego nos hemos entendido bien, nos hemos comunicado bien y lo hemos sacado adelante", concluyó.