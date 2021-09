Lozano: "Dependemos mucho de defender bien"

El futbolista del Cádiz CF tuvo que ser sustituido al sentir unos dolores que espera que no vayan a más. "Sentí unas molestias en una rodilla y tomamos la decisión de salir del campo. Espero que no sea nada serio", manifestaba pensando en la cita del próximo jueves. "Viene el Barcelona, lo que quiere decir que nos enfrentamos a un gran equipo como el Barça. Afrontamos ese encuentro con más tranquilidad después de obtener los primeros tres puntos".

"Al final nos tocó sufrir mucho porque estos partidos no son nada fáciles. Tocó sufrir en el campo y luego sufrí el doble en el banquillo al no poder ayudar a los compañeros. Pero sumamos tres puntos y nos vamos a casa contentos", explicaba el hondureño.

Arzamendia: "Tenía muchas ganas de debutar"

El jugador paraguayo Arzamendia disputó sus primeros minutos en el fútbol español. "Tenía muchas ganas de debutar y tener los primeros minutos en LaLiga Santander. Ha sido con victoria, con tres puntos muy importantes. Desde el primer día sabía que los partidos iban a ser sufridos, pero estoy contento. Salió todo bien", explicó. Adaptado a cada situación. "En los primeros minutos que tuve en Primera allá en Paraguay lo hice de volante. Cada equipo y cada partido pide una posición y donde me ponga el míster lo haré de la mejor manera". Recompensa al trabajo realizado. "Estamos trabajando bien cada día y necesitábamos el respaldo de una victoria. Esto nos hace trabajar mejor esta semana para afrontar todo lo que viene". Experiencia en el fútbol español. "La intensidad en esta liga es bastante fuerte respecto al torneo de donde vengo. He tenido estos roces en las selecciones. Eso me ayuda a estar más fuerte mentalmente para que hoy no me pese tanto el debut".