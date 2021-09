Álvaro Cervera: "Estoy contento por la victoria pero hay que mejorar las contras"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, acudió a la sala de prensa de Balaídos menos feliz de lo que cabría esperar tras conseguir la primera victoria del curso. Su visión de lo acontecido daba sentido a su rostro. Contento, pero no satisfecho del todo.

Resumen del partido. "En la primera parte hemos conseguido que el Celta no estuviera cómodo. Hemos defendido bien, ellos no se acercaron y por eso hicimos el 0-1 y el 0-2. En la segunda se han tirado con todo, han hecho muchos cambios para ir con todo con gente rápida, hábil, grande. Defendimos más o menos bien, pero no hemos salido. Esperábamos hacerle algo de daño al final, pero le defendimos como pudimos. Tenemos que mejorar para salir a la contra".

Mordiéndose la lengua. "Estoy contento porque hemos sumado tres puntos, que es para lo que estamos aquí, pero por otra parte me cuesta porque no sé si esto tendrá... Los jugadores han hecho un trabajo estupendo, hemos marcado dos goles, pero nos han metido atrás y no hemos sido capaces de aprovechar los espacios".

Crítico con lo que hay que mejorar. "En la primera parte hicimos lo que intentamos siempre, empequeñecer al rival para que nos hagan pocas ocasiones, pero cuando en la segunda parte, ya con ventaja, teníamos que hacer algo más, no lo hicimos".

Lo mejor, el triunfo. "Es muy importante para nosotros esta victoria. Sabemos que el Celta va a estar por encima nuestra al final de temporada porque tiene nivel. Este equipo saldrá adelante. Para nosotros, cada punto es oro. Nosotros venimos de perder con malas sensaciones y es importante para nosotros ganar".

Un bálsamo para el trabajo. "Mañana sacaremos conclusiones de cosas que tenemos que mejorar. Analizamos y mejoramos con mejor cara si ganamos".

Mucha tensión. "La gente se pone nerviosa pronto. Vivimos en este mundo, la gente quiere resultados enseguida. No queda otra que intentar aislarnos".

Próximo rival. "Ahora nos enfrentamos al Barcelona, un partido bonito de ver para nuestra afición. Esperamos poder plantarles cara y si tenemos ocasión, ganarles".