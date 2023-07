Ya es oficial el acuerdo de los precios para la grada visitante: la valoración del Cádiz CF

Un total de 15 clubes de LaLiga EA Sports (Primera División) han firmado un acuerdo para regular las condiciones de la grada visitante. Este acuerdo, iniciado por LaLiga y que se rige sobre el principio de reciprocidad, establece la venta de un mínimo de 300 localidades cada partido a socios o simpatizantes del club visitante a un precio máximo de 30 euros. El Cádiz CF es uno de los equipos que forman parte del acuerdo.

La idea, ya implementada en la actual LaLiga Hypermotion por LaLiga y Aficiones Unidas, contó con un grupo de trabajo formado por cinco clubes: Athletic Club, Real Betis, Sevilla FC, Valencia CF y Real Valladolid CF sentaron las bases del convenio que ya es oficial.

LaLiga trabaja de forma conjunta con Aficiones Unidas desde hace 13 temporadas. Iniciativas como Turismo Deportivo, el proyecto que busca fomentar los desplazamientos entre aficionados para generar una experiencia 360º que incluya turismo, gastronomía y cultura en torno a un partido de fútbol, tienen como misión poner al aficionado en el centro de todas sus acciones.

Óscar Mayo, director general ejecutivo de LaLiga, mostró su entusiasmo sobre la iniciativa: “Es un orgullo que podamos inaugurar esta nueva marca con un acuerdo así. Facilitar y promover el turismo deportivo es una de las principales motivaciones que tiene LaLiga, y poder llevar este acuerdo a la máxima categoría es todo un lujo e ilusión. Hoy son 15 clubes, esperemos que en un futuro sean 20”.

A continuación, se destacan algunas declaraciones de los clubes que han participado en el acuerdo:

Jon Uriarte, presidente del Athletic Club: “Esta medida al Athletic le va a aportar muchísimo. Creo que somos uno de los equipos de LaLiga que más apoyo suele tener de su afición en los desplazamientos en los partidos que jugamos fuera, entonces toda medida que ayude a que este apoyo sea todavía mayor es muy positiva”.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona: “Para el Barça es una vía muy interesante para atender las muchas peticiones que tenemos en cada desplazamiento tanto de aficionados culers que quieren acompañar al equipo fuera de Barcelona como especialmente para los miles de barcelonistas que cada temporada esperan la visita de sus ídolos en los estadios de LALiga EA Sports. El acuerdo beneficia el turismo local, no sólo en lo económico, que también, sino en fortalecer lazos de amistad entre ciudades”.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid: “Cuando el Atlético de Madrid viaja fuera de Madrid a jugar cualquier partido con cualquier equipo que esté asociado a este convenio es muy ventajoso porque se arrastran muchísimos aficionados del equipo, que eso viene muy bien para el turismo y otras cosas importante que tiene una ciudad para poder atender a sus visitantes”.

José Castro Carmona, presidente del Sevilla FC: “En el Sevilla FC lo sabemos bien. Llevamos más de 20 años recibiendo aficionados de toda Europa, y a lo largo de estos 20 años sabemos, conocemos y es extraordinario que vengan aficionados rivales. Esos aficionados crean un impacto positivo en la ciudad a todos los niveles. El impacto recibe la ciudad de esos aficionados es muy importante y es algo para tener en cuenta”.

Ramón Alarcón, CEO del Real Betis: “Creo que más que al club aporta a LALIGA. Es importante que, como pasa en Inglaterra, fomentemos la cultura del viaje deportivo, del viaje de equipos de fútbol, que lo fomentemos un ambiente sano y que nos acostumbremos, porque yo creo que eso es bueno y bonito para el espectáculo. Que en todos los campos haya lo que llaman los ingleses away fans, que pasa mucho cuando vas por Europa, los partidos de UEFA, que siempre haya la parte de colorido de la afición rival es muy bueno para la competición”.

Rafael Contreras, vicepresidente del Cádiz CF: “Para el club es una medida de refuerzo de esa presencia que acompaña al equipo en todos los estadios de España. El Cádiz CF nunca se siente solo, siempre está acompañado, y ahora de una manera mucho más potente y mejor para nuestros aficionados. Por lo tanto, estamos muy contentos de esta medida”.

Alfonso Díaz, CEO del RCD Mallorca: “Nosotros tenemos una dificultad añadida, que es la insularidad, y cada desplazamiento es una gran dificultad y coste para nuestros aficionados. Por lo tanto, tener un precio razonable como he dicho antes va a ayudar a que los desplazamientos se hagan en mayor número, que tengamos más aficiones tanto en un sentido como en otro llenando los estadios y mejorando la experiencia en el día de partido y en nuestros estadios, que al final es lo que queremos tener estadios con más aficionados y dando mayor facilidad para que puedan viajar”.

Javier Solís, director general del Valencia CF: “Hoy en día entendemos el fútbol como un espectáculo global y que va más allá de lo que es el partido en sí. Todo lo que sea favorecer que aficionados de otros equipos vengan a la ciudad de Valencia y viceversa es bueno para el comercio local a nivel de hostelería, ocio o restauración. Entendemos que es una buena medida para los clubes y las ciudades”.

Alfonso Fernández de Trocóniz, presidente del Deportivo Alavés: “El fútbol, cuando alguien va a ver un partido, no solo va a ver el encuentro. Va a la ciudad, está el día, disfruta… se integra en la ciudad. Creemos que es un buen acuerdo para todas las ciudades porque va a mejorar la llegada de aficiones que van a pasar, en nuestro caso, el día en Vitoria”.

Delfi Geli, presidente del Girona FC: “Es un beneficio mutuo de todos los clubes. Nosotros podremos recibir a las aficiones rivales, la nuestra se podrá desplazar con ventajas a los estadios visitantes, y al final nos debemos a nuestra “afición y tenemos que ayudarles en lo posible, en que puedan realizar sus desplazamientos”.

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad: “Nos congratulamos del acuerdo alcanzado entre 15 clubes de LaLiga EA Sports y creemos firmemente en continuar trabajando por y para nuestros aficionados. Desde el año 2019 todos los clubes vascos veníamos haciéndolo y consideramos una gran noticia que aquel histórico acuerdo se haya extendido por la competición”.

Alfredo García, director general del Granada CF: “Fomentar las relaciones de todos los equipos que forman LaLiga y facilitar a todos los aficionados, tanto los granadistas que viajen fuera a seguir a nuestro equipo como el del resto de equipos que visiten nuestra maravillosa ciudad, fomentando sobre todo el turismo deportivo y apoyando el proyecto iniciado y fomentado por LaLiga”.

Patricio Viñayo, director general de la UD Las Palmas: “Al club firmante lo que le aporta este acuerdo es esa sensación que tendrá el aficionado que no se desentiende de lo que le ocurra cuando no está en su estadio. Y como siempre, esa labor de acompañamiento, que no sé el resto de los clubes, pero desde luego a nosotros nos parece por la excepcionalidad de nuestro origen, esa fusión de los cinco clubes fundadores, que somos esa casa común, ese punto de encuentro. que no queremos que eso se piense, se sienta únicamente en Gran Canaria, sino allí donde esté el equipo”.

Mohamed El Assy, director general de la UD Almería: “Valoramos de manera muy positiva esta iniciativa de LaLiga a la que nos sumamos puesto que es muy ventajosa para los aficionados en general y para los de la UD Almería en particular. Nuestro club siempre va a estar abierto a colaborar con LaLiga y Aficiones Unidas para quienes ocupan un lugar de máxima relevancia en el fútbol como son los aficionados”.

De esta forma, LaLiga continúa brindando facilidades al aficionado, esta vez con el acuerdo de grada visitante. Un acuerdo que inicia su andadura con 15 clubes, que podrán facilitar los desplazamientos entre la afición visitante siempre y cuando se dispute un partido contra un club enmarcado en este mismo convenio y que, como ya se disfruta en LaLiga Hypermotion, pondrá al aficionado en el centro del acuerdo.