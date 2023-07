Cádiz CF: Vizcaíno asegura que el sustituto de Bongonda es Machís

Los dos máximos dirigentes del Cádiz CF, su presidente, Manuel Vizcaíno, y su vicepresidente, Rafael Contreras, pasaron por los micrófonos de Onda Cero Cádiz para, a preguntas del periodista José Antonio Rivas, responder a diversas cuestiones relativas a la actualidad del club amarillo.

En relación a cuestiones meramente deportivas, el presidente cadista explicó que "Bongonda está finiquitando sus condiciones y parece que así va a ser". "Vamos a esperar y ser prudentes. Si no, a su casa viene. Es un jugador que el año pasado intervino casi en uno de cada cuatro goles que marcó el Cádiz", continuó detallando.

En este sentido, Manuel Vizcaíno aclaró que "el sustituto de Bongonda es Machís, y si no se va tendremos dos jugadores de élite, más Iván Alejo y Rubén Sobrino, porque a Brian Ocampo vamos a dejarle que se recupere, y que entre los dos tienen más de 200 partidos en Primera División".

Por otra parte, comentó cuál es el papel de Ben Harburg en el organigrama de la entidad. "Ben Harburg es accionista del Cádiz CF y es libre de decir lo que quiera", apuntaba en referencia a la crítica de estadounidense a la afición del Getafe. "Nos está ayudando muchísimo en temas internacionales y corporativos. Va con nosotros de la mano, como uno más, apoyándonos para que el club crezca. Es una persona de un nivel bastante alto que aporta mucho al club".

Asimismo, en relación al Trofeo Carranza, el presidente del Cádiz CF afirmó que "no se han podido cerrar fechas del Trofeo porque no sabíamos cuándo jugábamos la primera jornada". "Puede ser que juguemos el martes o miércoles previo, aunque no está cerrado porque tenemos que buscar el rival. No nos hemos precipitado hasta no saber la fecha definitiva de comienzo de la temporada".

El vicepresidente del Cádiz CF, Rafael Contreras, también tomó la palabra para recordar que el club "está intentando llegar de forma distinta al aficionado". "Cada día estamos en una mayor digitalización y el objetivo de todo esto es llegar de una manera mucho más directa y clara y tratar de trasladar lo que el club está haciendo. Estamos avanzando mucho en la atención al socio".

En cuanto a la campaña de abonados, Rafael Contreras comentó que "se está atendiendo a los socios dentro, de manera directa y con una mesa". "Se están llamando a todas las personas mayores de 65 años para ayudarles en todo el proceso".