Choco Lozano enciende la mecha contra Vizcaíno

La presentación de Anthony 'Choco' Lozano como nuevo futbolista del Getafe era esperada por toda la polémica que ha suscitado la marcha del delantero, que desde Cádiz CF indican que se gestionó y negoció antes de los plazos permitidos. El hondureño ha hablado este miércoles después de mucho tiempo callado y en su 'diana' ha demostrado que 'aparece' la cara de Manuel Vizcaíno.

El atacante ex cadista ha vivido su puesta de largo como nuevo jugador del Getafe después de que hace unos días se hubiera hecho oficial su contratación. El ariete es el primer fichaje del equipo madrileño y reconoce que llega muy ilusionado al nuevo proyecto.

"Estoy muy de estar aquí en esta nueva etapa. Con muchas ganas de que empiece todo. El Getafe me da una gran oportunidad y tengo que devolver esa confianza con trabajo dentro y fuera del campo", añadiendo que tengo presentes "mi velocidad y mis características como futbolista por las que me han traído".

Choco Lozano mostraba la alegría de que el cambio de equipo le mantenga e la élite. "Seguiré jugando en Primera División. Era lo que quería y pelearé con todo. Buscaré ser titular y tener muchos minutos. Quiero jugar muchos partidos", recalcó en su presentación.

"No creo que la afición del Cádiz esté en mi contra; siempre los llevaré, pero ahora defenderé a muerte al Getafe"

Respecto a su polémica salida del Cádiz CF, el hondureño prefiere quedarse al margen pero en sus palabras señala de alguna manera a Manuel Vizcaíno. "Ha habido mucha controversia. No creo que la afición del Cádiz esté en mi contra. Fue el presidente el que malinterpretó las cosas. No espero nada malo. No pienso en eso. Estoy muy agradecido al club y a esa afición. Siempre los llevaré, pero ahora llevo la camiseta del Getafe y lo defenderé a muerte".

La postura del ariete deja en el tejado del Cádiz CF parte de la responsabilidad de cómo sucedieron las cosas desde que no aceptó la renovación y se supo, hace meses, que su destino sería el Coliseum Alfonso Pérez, lo que en febrero pasado 'encendió' al presidente cadista, que en las últimas semanas ha tenido algunas 'enganchadas' con Ángel Torres, máximo dirigente del Getafe.