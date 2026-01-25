El noble gesto de Rubén Alcaraz con la afición del Cádiz CF

Coomo tantos otros de LaLiga Hypermotion, el encuentro entre el Cádiz CF y el Granada disputado la noche de pasado 24 de enero en el estadio Nuevo Mirandilla resultó igualado en el desarrollo pero la balanza se inclinó hacia el lado visitante. En este caso, los tres puntos se los llevó el equipo de la ciudad de la Alhambra, que ganó 1-2.

El duelo andaluz supuso el regreso por primera vez de Rubén Alcaraz a la que fue su casa durante las tres temporadas y media anteriores. El centrocampista llegó al conjunto amarillo en enero de 2022 y el pasado verano fue despedido por el club. Tenía intención de quedarse pero pudo cumplir el año de contrato que le quedaba y una vez libre firmó por el Granada, en el que ejerce un papel relevante.

El cuadro rojiblanco fue ganando durante 50 minutos cuando Álex Sola anotó el 0-1 en el 11. Empató Álvaro García Pascual en el 61 y cuando parecía que el Cádiz CF podía pugnar por la remontada, se produjo la jugada decisiva sólo tres minutos después del 1-1 cuando Víctor Aznar no atrapó un balón fácil y Jorge Moreno se precipitó en la comisión de un penalti que no admitió discusión.

El encargado de lanzar la pena máxima fue Rubén Alcaraz, que transformó con seguridad y puso 1-2 que sería definitivo. Su acierto fue determinante en el triunfo de su actual escuadra y en la cruel derrota de los amarillos.

La primera reacción del barcelonés cuando anotó el gol con el tiro desde los once metros fue de máximo respeto a la afición cadista. Levantó los dos brazos con las manos juntadas en un gesto con el que pidió perdón a la que fue su hinchada. No celebró el gol pese a su importancia en un noble gesto hacia la parroquia cadista.

La vida da muchas vueltas. El Cádiz CF prescindió de Rubén Alcaraz y unos meses más tarde fue él quien marcó el gol que se tradujo en un duro varapalo para los amarillos. La ley de ex se cumplió a rajatabla en una noce para olvidar para los anfitriones. El Granada dio un paso hacia la tranquilidad (estaba en zona de descenso) y sembró dudas en el bando cadista que acumula dos derrotas consecutivas en los primeros compromisos de la segunda vuelta del campeonato.