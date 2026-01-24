García Pascual: "El penalti es una acción evitable"

Nada más concluir el encuentro entre el Cádiz CF y el Granada (1-2), Álvaro García Pascual atendió a los compañeros de LaLIga TV, donde expuso sus impresiones desde una vertiente algro crítica por lo acontecido en el terreno de juego.

Valoración de la derrota. "Estamos jodidos pero no nos vamos a rendir. Merecimos llevarnos los tres puntos porque la pelota no ha querido entra y creo que hemos dado cuatro palos. Hay que seguir trabajando porque viene un partido importante y nos toca seguir peleando".

El segundo gol del Granada. "Hay falta de concentración en el área en el penalti. Creo que esa acción es bastante evitable. Tres puntos que hemos perdido en casa".

Mirando al futuro del Cádiz CF en la competición. "Quedan 19 partidos y esta liga es larguísima. Quedan muchos puntos por jugar y nos vamos a dejar el alma cada semana. Queda mucho y trabajando estoy seguro que lo vamos a conseguir".