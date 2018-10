El mundo del fútbol sigue recordando la figura de Fernando Orgambides

Brigadas Amarillas y el cadismo lloran la marcha de Fernando Orgambides Baguetina, aficionado del Cádiz CF fallecido el pasado martes que ha dejado un hondo pesar en la masa social del equipo amarillo y en otros sectores de la sociedad gaditana. Otras aficiones de clubes españoles con solera están teniendo un recuerdo a su memoria y un histórico de Brigadas, Dani Molina, habla de su figura.

Baguetina se ha marchado con apenas 25 años y dejando un legado como persona que muchos sitúan por encima de su cadismo. Un recuerdo que ha marcado de manera importante a los que compartieron con él muchos ámbitos de su vida. El Rayo Vallecano, su afición, tuvo en el partido de anoche un recuerdo a este gaditano fallecido. 'Esta fue y será siempre tu grada. Que la tierra te sea leve Baguetina', se leía en la grada de Fondo del estadio de Vallecas. Brigadas Amarillas y otros hinchas del Cádiz le acompañaron ayer en su último paseo por su 'templo', el Fondo Sur del Carranza.

Dani Molina, un peso pesado de la afición del Cádiz, conocía como pocos a este hincha del Cádiz y de las causas solidarias. "Ese chaval era corazón y entrega a los demás, no sólo al Cádiz. Ayudaba a todo el mundo y tenía unas ganas enormes de vivir", relata Dani, que no puede evitar emocionarse. "Tenía un proyecto de montar un comercio con el objetivo de encontrar una causa a la que donar dinero y alimentos. Bague me ha enseñado el compañerismo y a saber manejar el estrés que, por ejemplo, es un día a día en mi trabajo. Yo le doblaba la edad pero sus valores eran únicos como persona".

La relación entre un Brigada de la vieja guardia y otro de nueva generación alcanzaba mucho más que el Fondo Sur del Ramón de Carranza. "Compartimos muchos momentos juntos y conmigo se ha portado sensacional. Su pérdida es muy complicada para nosotros. En estos últimos tiempos le había llegado hasta una necesidad de tener fe, que estoy segura que le acompañaba de siempre y le salió desde lo más profundo".

Dani Molina, padre del ex cadista Pablo Molina -jugador del Arcos-, califica a Baguetina como "un cadista total". No obstante, este empresario gaditano exterioriza otros aspectos más desconocidos del joven fallecido. "Resalto al Baguetina persona no sólo por su vínculo al fútbol. Era encomiable su faceta de ir a pedir en favor de los más necesitados; de tener siempre presente a los más desfavorecidos. Sin duda era muy popular como Brigada, aunque como persona reunía unos valores únicos. Realmente era un niño con unos valores increíbles", recalca entre lágrimas.

Y comparte el profundo dolor con sus seres queridos. "Me quedo con la parte que veía de él, siempre pegado a su madre, que era su vida. Con eso me quedo, con lo grande que era como ser humano". Molina reconoce que su muerte "me ha dejado muy tocado y no hay consuelo a pesar de que uno de sus consejos era que fuera fuerte con todo lo que me presentara la vida como dificultad. Jamás le olvidaré", finaliza una voz autorizada dentro de Brigadas Amarillas y de la masa social del Cádiz CF.

Por otra parte, el club cadista ha anunciado que rendirá homenaje el próximo sábado en el encuentro ante el Lugo a 'Baguetina'. Por este motivo los futbolistas lucirán en el Ángel Carro un brazalete negro en señal de luto, en el que se leerá 'Baguetina', al igual que el capitán cambiará su brazalete habitual por uno en el que aparece la silueta de Fernando Orgambides con su megáfono, imagen que ha sido habitual durante los últimos años desde el Fondo Sur del Carranza.

El homenaje del club a Fernando Orgambides no queda ahí, ya que una imagen de Baguetina y su último tuit protagonizan el cartel que anuncia la ida de la eliminatoria de dieciseisavos de la Copa del Rey que los amarillos disputarán frente al Espanyol en Carranza el próximo 1 de noviembre. La frase "Tenemos que dar la cara todos, equipo y afición vamos unidos a sacar esto para adelante con actitud y ganas de luchar!" queda ya como un lema para el cadismo, una consigna que debe ayudar a los de Álvaro Cervera a coregir el rumbo en Liga y devolver así la alegría a una grada que siempre tendrá presente a uno de los suyos.

Club, jugadores y aficionados se despiden de Baguetina

La cuenta oficial del Cádiz fue de las primeras en dar su pésame

El cadismo está de luto. Acabamos de recibir la trágica noticia del fallecimiento de Fernando @BAGUETTECCF, alma mater de @BA1982Oficial, y el hombre que hacía que fondo sur vibrara en cada partido. Descanse en paz. 😪 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) 23 de octubre de 2018

Así se despedía de Baguetina el colectivo de Brigadas Amarillas, con el que animaba incansable en Fondo Sur

Llegaste al grupo siendo un niño y nunca dejaste de soñar a lo grande. Tu amor incondicional al Cádiz C.F., a tu ciudad y a tu grupo, por el que te desvivías día tras día, fue y será símbolo inigualable de lealtad y pasión. Eras la voz incansable que siempre luchó hasta el final. pic.twitter.com/frdsTrULBI — Brigadas Amarillas (@BA1982Oficial) 23 de octubre de 2018

Los Bukaneros del Rayo desplegaron una pancarta en el partido frente al Athletic

“Que aunque con ella me lleve la muerte, yo sigo enamorado de la vida”. Que la tierra te sea leve, hermano. pic.twitter.com/eoWE99ww3h — Bukaneros (@bukaneros92) 24 de octubre de 2018

Colectivos de aficionados cadistas también se despidieron en Twitter de Baguetina

No tenemos palabras para expresar lo que sentimos... Descansa en paz amigo @BAGUETTECCF, mucho ánimo a su familia, amigos y a la familia que eligió y que tanto lo quiere @BA1982Oficial, no hay consuelo posible. Tu fondo y tu @Cadiz_CF te va a recordar eternamente — Sección Tintos (@SeccionTintos) 23 de octubre de 2018

Nuestro más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de @BA1982Oficial, por el fallecimiento de @BAGUETTECCF.Gran cadista donde los haya, que desde muy pequeño no faltaba a un desplazamiento de nuestra peña, acompañado de su madre.Que la tierra te sea leve compañero — Norte Trompetero (@NorteTrompetero) 23 de octubre de 2018

José Mari, uno de los capitanes del Cádiz, expresó sus condolencias y dejó para el recuerdo la imagen de una camiseta con el nombre de Baguetina en la grada del Carranza

Ayer nos dejaste y hoy Cádiz te llora. No dejes tu megáfono junto a @BA1982Oficial y sigue gritando fuerte por tu EQUIPO desde arriba. Ahora tenemos otro motivo para estar unidos y pelear. DEP @BAGUETTECCF pic.twitter.com/IDU1KBQ2uV — JOSE MARI (@JoseMariRota3) 24 de octubre de 2018

Tuit del jugador del Cádiz Álex Fernández

Hace 3 días me dabas un regalo para mi pequeño recién nacido, y ahora ya no estás...que injusta es la vida, DEP Fernando. Siempre estarás presente en Carranza 💛💙 @BAGUETTECCF — Álex Fernández (@AlexFdez8) 23 de octubre de 2018

Mensaje del lateral cadista Rober Correa

Noticia muy triste para todos nosotros 😢😢. Siempre estarás animando con @BA1982Oficial en el carranza @BAGUETTECCF ayudándonos desde arriba 🙏🏽... DEP . — Roberto Correa (@rober_correa38) 23 de octubre de 2018

Mensaje del ex jugador del Cádiz, canterano y gran seguidor del conjunto amarillo Pablo Molina

Uno de los dias mas tristes de mi vida , me inculcaste cadismo pasion , pero lo mas importante me enseñaste a vivir y a disfrutar en todo lo q hacemos , tengo un motivo mas para ponerme la camiseta del cadiz , MI VIDA MI RUINA , siempre te recordare te quiero — Molinieri (@PablitoMolina19) 23 de octubre de 2018

Otros ex jugadores cadistas, como Airam Cabrera y Hugo Rodríguez, recordaron a Baguetina

Carranza no será lo mismo sin tu megáfono pero estoy seguro que desde arriba seguirás alentando, organizando tifos etc por tu Cadi! DEP amigo! A tus órdenes.Siempre. pic.twitter.com/pZg9ggw4oE — Airam Cabrera (@AiramCabrera9) 23 de octubre de 2018

Carranza y los cadistas jamás olvidaremos tu amor a estos colores y tu dedicación día tras día.Fuiste muy grande y siempre te recordaré por el chiringuito de Santa María hablando del Cádiz CF. Mis condolencias a familiares y amigos. Descansa en paz Bague. pic.twitter.com/QH81yH3x3P — Hugo Rguez (@HugoRguez89) 23 de octubre de 2018

Y este fue su último tuit, una lección de vida y de cadismo que el club ha tomado como lema para el partido de Copa del Rey ante el Espanyol