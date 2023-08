El motivo por el que deja de entrenar Youba Diarra

Las últimas novedades del Cádiz CF en cuanto al mercado de fichajes apuntan a Youba Diarra, que no entra en los planes de Sergio González y que ha dejado de entrenar con el primer equipo. No seguirá de amarillo y el centrocampista se va, cedido, a jugar a Grecia, concretamente al Asteras Tripolis.

"A nosotros esto no nos gusta esta situación. Youba tiene cerca cerrar un equipo en Grecia. La idea es que Youba no estuviera esta temporada con nosotros. Ha tenido un comportamiento bueno y ha hecho una pretemporada buena. Hay muchos elementos en el doble pivote y era mejor que tuviera minutos en otro sitio", explicaba a mediodía de este jueves en rueda de prensa el técnico del Cádiz CF, cuando aún no era oficial su destino.

El medio llegó en el mercado de invierno de la pasada campaña 2022-23 como un fichaje (procedente del Salzburgo) pero tuvo escaso protagonismo. No estuvo entre las preferencias de Sergio González y se sabía que no lo iba a tener en el nuevo curso.

Diarra ya no está inscrito y lo normal era que acabara saliendo del Cádiz CF antes de que cerrara el mercado el próximo 1 de septiembre, como ha sucedido. Tiene contrato con los amarillos hasta el 30 de junio de 2027 y la lógica apuntaba a una cesión para que busque en otro equipo los minutos que no tendría en el conjunto gaditano. La idea del club es incorporar a otro pivote defensivo si el mercado le ofrece esa posibilidad.

Precisamente a lo que pueda suceder hasta que baje el telón de las salidas y entradas, Sergio indicaba este jueves que "estoy convencido que va a haber algún movimiento de entrada o salida, pero algo va a pasar". "Falta saber cuál va a ser. Estoy convencido que algo va a pasar", reiteraba. ¿Pivote defensivo? Es una posibilidad. La dirección deportiva tiene claro lo que necesitamos y que nos puede dar más prestaciones, y eso es lo que estamos valorando".

Refuerzos de los rivales directos respecto al Cádiz CF. "Me gustaría esa pregunta cuando acabara el mercado. No estamos en comparativa. Cuando cerremos todas las plantillas se verá. A bote pronto te diría que nuestra delantera es muy apetecible, pero eso a bote pronto ya que te puede llevar a un error porque la valoración hay que hacerla más tranquila".