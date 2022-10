El mercado de verano, en entredicho: sin nuevos en la alineación del Cádiz CF ante el Girona

La temporada 2022/23 avanza poco a poco con el Cádiz CF metido en problemas desde el principio arrastrado por el lastre de las cinco derrotas enlazadas en los albores que dificultan sobremanera su salida de la zona de descenso. Ocupa la penúltima plaza aunque está cerca de los puestos de salvación.

El equipo amarillo frena la sangría de derrotas en las últimas semanas a la espera de conseguir las victorias que necesita para dar un impulso en la clasificación.

El segundo triunfo lo tuvo muy cerca el Cádiz CF en la visita al Girona el pasado sábado 15 de octubre en el choque de la novena jornada.

Ese partido dejó una situación llamativa. La alineación que desplegó Sergio González estuvo compuesta íntegramente por jugadores que ya formaban parte de la plantilla cadista la pasada campaña.

El once estuvo formado por Conan Ledesma, Iza Carcelén, Luis Hernández, Víctor Chust, Espino, Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Álex Fernández, Iván Alejo, Rubén Sobrino y Álvaro Negredo.

La ausencia de los futbolistas nuevos vuelve a poner en evidencia los movimientos realizados por el club en el mercado de verano. Sólo dos de ellos saltaron al césped ante el Girona en la segunda mitad: Joseba Zaldua y Brian Ocampo.

Los fichajes no elevan el nivel. Al menos de momento. El Cádiz CF se las tiene que arreglar con los jugadores del curso anterior, como si se hubiese anclado en el pasado.

Cinco futbolistas nuevos se incorporaron el periodo estival y ninguno de ellos está siendo importante a día de hoy. Joseba Zaldua era el único con protagonismo hasta que perdió el sitio en el lateral derecho en beneficio del Iza Carcelén, suplente de Carlos Akapo en el segundo tramo del ejercicio 2021/22.

Los demás no han dado un paso al frente. Antonio Blanco, cedido por el Real Madrid, tuvo dos oportunidades en el once inicial, pero no ha participado en los últimos cinco encuentros.

Awer Mabil tampoco entra en el esquema del entrenador. Después de tener minutos al comienzo del campeonato (tuvo minutos en los cinco primeros envites, uno de ellos como titular), no ha jugado en los cuatro más recientes. En el escalafón es el cuarto extremo, incluso el quinto porque hay veces que Sobrino se mueve en alguna de las dos bandas.

Y después están los casos de Brian Ocampo y Theo Bongonda, en teoría llamados a elevar la calidad del equipo en ataque pero de momento con escasísima influencia. El Cádiz CF pagó a sus clubes de origen (Nacional de Montevideo y Genk) para hacerse con ellos (cerca de cinco millones de euros entre los dos), pero han pasado nueve partidos y no están aportando lo que se espera de ellos. El uruguayo ha sido titular tres veces y dos el belga-congoleño.

Los amarillos tiran con lo del año pasado a la espera de que los nuevos ayuden a que el Cádiz CF sea más fuerte en su continua lucha por la salvación. Mientras, el mercado de verano queda en entredicho.