Sergio González: "Así podemos ir a la guerra"

La última acción. "No he querido ver la última jugada repetida. Creo que el jugador del Girona remata limpio y luego el mío le da, pero tengo claro que habían pasado 25 segundos de los ocho minutos que había dado de añadido. El fútbol tiene estas cosas. Es una hostia gorda que te pase esto en el minuto que nos ha pasado. En Valladolid nos vino de cara, pero tenemos que levantarnos".

Análisis de un buen partido con un triste final. "Lo último es lo que queda y ha sido muy cruel. En la primera parte hemos estado en fase defensiva muy bien. No teníamos la sensación de que nos hicieran peligro, pero nos faltaba algo más con balón. Estuvimos precipitados e imprecisos. En la segunda, al revés que otros días, hemos salido fuertes. Hemos marcado y hemos podido marcar otro. Ellos han tenido el larguero, pero hemos tapado bien, menos la última, con ese penalti. Te vas triste, fastidiado por cómo ha sido el desenlace, aunque el empate es justo. Me quedo con mi Cádiz, volvemos a ser el equipo que éramos".

Míchel: "El Cádiz no es la Banda del Mirlitón, es un buen equipo, entrenado por un tío espectacular"

El entrenador del Girona, Míchel, valoró como un triunfo el 1-1. "La primera parte ha sido muy buena. Somos el equipo más humilde de la categoría. El Cádiz tiene mayor presupuesto. El Cádiz siempre genera situaciones de gol, nos han tirado dos veces, una muy clara en la primera parte y otra, la del gol, en la segunda. No pienso que seamos muy superiores al rival. No tenemos ni a Messi ni a Cristiano. Es un muy buen punto porque veníamos de tres derrotas. Hemos tirado 23 veces, seis a puerta. No estoy preocupado por el juego". Cosas que mejorar. "Soy muy exigente, con el primero conmigo mismo. En la última media hora hemos sido demasiado verticales con centros y debimos tener más calma, mover más a la defensa. Pero también entiendo al jugador. Hemos ganado un punto al final. Ellos han tirado seis veces, dos a puerta; nosotros, 23, seis a puerta. 65% de posesión. Pero ellos son el Cádiz, tienen a Negredo, el Choco, a Luis Hernández atrás, a Álex Fernández. No son la Banda del Mirlitón, son muy buen equipo y entrenado por un tío espectacular, que llevan tres partidos sin perder. A veces minimizamos lo que el rival puede hacer. Tienen una transición brutal con Choco, Alejo, Negredo, que se las queda, y no les hemos dejado correr". Errores. "Somos un equipo, ganamos y perdemos todos. Los errores que no permito son los de actitud, trabajo... La única responsabilidad de los otros fallos es mía. Y los fallos hay que achacarlos a mí. El equipo ha tenido alma. Y una de las cosas que pido es que nunca la afición piense que nos pasamos el balón sin ilusión, sin ganas".