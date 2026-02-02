Mercado de fichajes: los últimos movimientos del Cádiz CF

El club trabaja en cerrar todos los capítulos abiertos en la búsqueda de un último refuerzo y aclarar la situación de aquellos jugadores a los que debe acomodar dentro o fuera de España. Se acaba el plazo en la noche de este lunes, 2 de febrero, y el Cádiz CF trata de tener soluciones para todo. Uno de los aspectos que más preocupa a la masa social es la llegada de adquisiciones, y por ahí se están apretando las tuercas.

Las tres derrotas consecutivas y, sobre todo, la imagen en Huesca han encendido las alarmas que obligan a mover fichas. Uno de los objetivos pasa por reforzar el ataque del equipo amarillo, que con la lesión de Tabatadze -hasta final de temporada-, la dolencia de Suso y la baja forma de Javier Ontiveros ha dejado un problema en la mesa de Gaizka Garitano.

Es por ello que la dirección deportiva busca un perfil de futbolista ofensivo que pueda actuar en el extremo izquierdo y como segundo punta. Un perfil como el de Iuri Tabatadze que tan buen resultado dio, hasta que se 'rompió', en cuanto a rendimiento y goles.

En lo que respecta al central, ya llegó con Sergio Arribas, que era una de las urgencias, pero Garitano viene solicitando algo en materia ofensiva y es por ahí donde se centra el esfuerzo.

En lo que respecta a la puerta de salida, después de la sorpresa con Fali -despido disciplinario-, el Cádiz CF tiene que resolver la cuestión con Kouamé, que acabó el 31 de diciembre su cesión y al tener aún contrato en vigor está de vuelta. Con él hay dos cuestiones, 'colocarlo' en otro equipo o rescindirle el contrato. No obstante, no hay que descartar que se quedara con licencia para jugar, aunque parece lo menos probable.

Las próximas horas hasta la medianoche marcarán el destino individual de los futbolistas afectados y el colectivo del proyecto, por lo que aún necesita el equipo hasta final de campaña.