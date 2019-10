El máximo goleador de la Liga, duda ante el Cádiz CF

Saltan las alarmas en el Real Zaragoza. Luis Suárez tiene pocas opciones de poder jugar contra el Cádiz CF. El delantero apuró tanto en el partido frente al Málaga el pasado jueves que quizás no le dé tiempo a estar disponible el domingo. Es duda y habrá que esperar hasta el sábado o mañana para saber si llega a tiempo.

Si se confirma su ausencia, no es una baja cualquiera. Se trata de la referencia atacante del cuadro aragonés y unos futbolistas destacados de la Liga. Con siete goles en su casillero, ha marcado la mitad de los 14 que lleva su equipo y se ha convertido en la pesadilla de la defensa de turno por todo lo que aporta.

Además de ser el máximo anotador de torneo (comparte el trono con Ortuño), Luis Suárez aprieta arriba como pocos. Presiona al máximo, derrocha energía... pero acusa el desgaste físico y con fuertes molestias en una pierna no se vestirá de corto ante el Cádiz CF salvo una milagrosa recuperación con la que pocos cuentan en la capital maña.

El entrenador del Zaragoza, Víctor Fernández, reconoció la noche del pasado jueves, minutos después del duelo ante el Málaga, que no había medido bien la situación del delantero, que había marcado un tanto antes del intermedio. "Me equivoqué, tenía que haber quitado a Luis Fernández, que estaba lesionado", afirmó sin rodeos el técnico antes de explicar que "había una información médica que no supe manejar. En el descanso le dije que lo dejara, pero el tío es un animal".

Ni el jugador quiso salir ni el entrenador se decidió a quitarlo. No fue sustituido y acabó muy tocado. La cuestión es que para el conjunto aragonés es un problema no tener en el césped a su artillero de cabecera por todo lo que está ofreciendo desde el comienzo del campeonato.

El Cádiz CF llegó a pujar por Luis Suárez en verano, aunque fue el Zaragoza el que se hizo con sus servicios cedido por el Wartford. El equipo amarillo puso sus miras en el ariete de 21 años (en diciembre cumple 22) después de que éste destacase la pasada campaña en el Nástic, con el que marcó en los dos partidos frente a la escuadra cadista.

Las buenas actuaciones del sudamericano frente a los amarillos llamaron la atención del cuerpo técnico, que vieron en él un futbolista que se ajustaba al perfil de lo que necesitaba el Cádiz CF. No llegó pero sí lo hicieron otros atacantes que contribuyen a que el conjunto gaditano mande en la clasificación.

El Cádiz CF visita al Zaragoza en el encuentro de la décima jornada de Liga. El equipo amarillo ocupa el liderato y el entrenador, Álvaro Cervera, hará la lista de convocados tras la sesión que se desarrollará el sábado.