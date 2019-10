El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el viernes la rueda de prensa a la visita del conjunto amarillo a La Romareda para enfrentarse al Real Zaragoza el domingo 6 de octubre a las cuatro de la tarde.

¿Cómo llega el equipo a La Romareda?: "Pasa todo muy rápido. Sabíamos que estos tres partidos iban a ser exigentes. Nos equivocarnos si pensamos que el partido de ahora es menos importante por haber ganado los otros dos. Hay que ver los jugadores que están bien y la que están menos cansados. Hemos sacado adelante estos dos partidos con cosas buenas y otras no tanto".

El posible once: "Hay posibilidades de repetir, pero hay que pensar en reservar a los que estén cansados. Debemos buscar que no haya una diferencia entre un equipo y otro, que el rival no tenga un ritmo más alto que es nuestro. El rival hace las cosas bien, es un equipo peligroso"

La racha: "Me sorprende que haya ganamos tantos partidos, que tengamos tantos puntos y la diferencia que hay con los otros, pero por el juego no me sorprende tanto".

Nivel físico: "Tendemos a fijaros en nuestro equipo, pero hay que ver el nivel de los demás. A lo mejor mantenemos el nivel igual toda la temporada y los otros suben. Creo que vamos a estar más o menos al mismo nivel y otros lo subirán. Aparecerá algún equipo ahí y eso no supondrá que bajemos. Tenemos que saber dónde estamos, que esto es largo y podemos caer algo más abajo y no pasa nada. La clave es dar el mismo nivel y habrá días que se gane y otros que no".

Elogios de Víctor Fernández: "Se lo agradezco al entrenador del Zaragoza, pero sabemos que no somos el mejor equipo, sí trabajamos como el mejor equipo. Hay que disfrutar de la primera plaza y tenemos un vestuario que no cae en la euforia y que se levantará cuando perdamos. Hay un buen vestuario. Siempre nos centramos en el próximo partido".

El liderato no es casualidad: "Es cierto que no es casualidad. Las cosas nos van bien y hay que estar preparados para cuando las cosas salgan del lado contrario. Trabajamos partidos cerrados con pocas ocasiones y tenemos algo más este año que no necesitamos tanto para marcar".

Los centrales: "No es una zona de preocupación. Cualquier combinación es buena."

Garrido: "Está conmigo desde volvimos a Segunda A. Nos entendemos muy bien. Él me dice que puede jugar. Noto cuando está bien o no. De momento está bien. Si no lo está el equipo lo nota y cuento con él para el domingo.

Puestos sin recambio: "El mejor jugador de la pretemporada fue Edu Ramos, estaba sensacional, nos iba a dar un plus este año. El lateral derecho está Iza, que está jugando demasiados partidos, y si le pasa algo hay que buscar una solución en el primer equipo o tenemos a Moi que lo hace bien en el filial".

El Zaragoza, un equipo importante: "Siempre lo vemos como candidato al ascenso por todo lo que es. Gran ciudad, club de Primera de toda la vida... Este año lo veo con muchas posibilidades, estilo de juego definido y muchas alternativas. Lo que pueda pasar no se sabe, esto es muy largo. El Zaragoza llega mucho a la portería contraria. En Zaragoza tuvimos buenos resultados pero ello tuvieron expulsiones... Resultados no acordes con lo que se vio en el campo".

Balance goleador del Cádiz: "A los jugadores ponemos diferencia de goles a favor y en contra, es lo miramos mucho. Perder 3-0 no es lo mismo que perder 1-0 ni ganar 1-0 que 3-0".

Techo del Cádiz: "No lo sé. Seguir con la misma ilusión y creyendo en lo mismo. Al descnaso el otro día nos fuimos pensando que nos podía ganar el Huesca y hablamos de esperar nuestro momento. Es difícil peor lo hicimos. Seguir con las mismas ganas, sabiendo ganar los partidos y sufrir".

El Cádiz, un rival incómodo: "Somos un equipo que puede molestar. Parece que en el campo no hacemos muchas cosas, pero hacemos muchas bien. En Almería hicimos un gran partido, a Zaragoza iremos con otra forma, aunque somos los mismos... Cuando no tenemos la pelota somos un equipo incómodo".

Posesión de balón: "Admiro a los equipos con posesión que ganan. Pero se magnifican los datos de posesión, son tan importantes los datos de robo de balón o los kilómetros que se corren. La posesión no me interesa mucho".