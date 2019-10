Edu Ramos, preparado para aportar

La lista de convocados para el encuentro contra el Real Zaragoza se conocerá después del entrenamiento a puerta cerrada que el Cádiz CF desarrollará el sábado por la mañana en la Ciudad Deportiva de El Rosal. Será el último ensayo antes de que la expedición se desplace después a la capital aragonesa.

Hay una opción de que se produzca una novedad con mayúsculas en la nómina de los elegidos. Se trata de la posible inclusión de Edu Ramos. Sería su primera convocatoria en la presente campaña.

Álvaro Cervera reconoció el viernes que el centrocampista ya está preparado para entrar en la dinámica competitiva, aunque el técnico debe evaluar si es momento de hacerle un hueco al menos en el banquillo.

A tenor de lo expuesto por el preparador cadista, Edu Ramos hubiese tenido bastante protagonismo en el equipo en el arranque de la temporada de no haber caído lesionado en aquel compromiso amistoso contra el Málaga (sufrió una rotura de fibras en una pierna) disputado justo una semana antes del comienzo de curso.

"Edu Ramos fue el mejor jugador de la pretemporada", aseguró Cervera, que hablaba con conocimiento de causa porque él ve cada día el trabajo y el estado de forma de todos sus futbolistas. Andaba fino hasta que se rompió y tuvo que parar. "Estaba sensacional, nos iba a dar un plus este año", continuó el entrenador al referirse a Edu Ramos, llamado a competir con Jon Ander Garrido por el puesto de pivote defensivo.

Con la total recuperación del jugador andaluz, el centro del campo del Cádiz CF queda aún más cubierto. Garrido ha sido titular todos los partidos y Cervera debe decidir cuándo le da descanso. Del bilbaíno comentó el técnico que “está conmigo desde que volvimos a Segunda A. Nos entendemos muy bien. Él me dice que puede jugar. Noto cuando está bien o no, de momento está bien, si no lo está el equipo lo nota. Cuento con él para el domingo".

Iza Carcelén tampoco tiene relevo en el lateral derecho mientras Akapo no esté disponible. "Iza está jugando demasiados minutos y si alguna vez se cae habría que buscar una solución en el primer equipo o tenemos a Moi, que lo hace bien en el filial".

Son bajas con total seguridad para la cita contra el Zaragoza Akapo, Rhyner y Jurado (los tres por problemas físicos) y Marcos Mauro es duda porque fue padre y no se entrenó ayer. De Jurado poco se sabe. "El doctor me dijo que el viernes podría tocar el balón", se limitó a contar Cervera. El sanluqueño sigue sin entrar en la rutina diaria de los entrenamientos.