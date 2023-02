Lozano y los otros tres jugadores que acaban contrato en el Cádiz CF a final de temporada

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, se descolgó el pasado domingo 19 de febrero, antes del partido contra el Barcelona, con unas declaraciones relacionadas con la situación de Anthony 'Choco' Lozano y la posibilidad de que se haya comprometido con el Getafe para la próxima temporada.

"Me parecería mezquino que el Getafe hubiera fichado a Choco jugándose las papas con nosotros", manifestó Vizcaíno. El cuadro madrileño es uno de los rivales directos del Cádiz CF en la pelea por la permanencia en Primera División. De hecho, los dos equipos están empatados a 22 puntos con 22 hojas ya arrancadas del calendario.

"Me aseguran que no es así", dijo el mandatario cadista sobre el posible fichaje de Lozano por el Getafe y soltó algo más: "Hay agentes que son muy hábiles e intentan crear esa tensión". No dijo si se refirió al representante del delantero, pero tiene toda la pinta.

A tenor de las palabras de Vizcaíno, Lozano tiene difícil su continuidad en el Cádiz CF cuando acabe su contrato el próximo 30 de junio. El presidente contó el pasado mes de diciembre que el club ha hecho una oferta de renovación. Han pasado más de dos meses y el hondureño no ha aceptado la propuesta. El 9 del cuadro gaditano ejerce el rol de suplente desde la llegada de nuevos delanteros en el mercado de invierno.

Lozano no es el único futbolista del conjunto amarillo que finaliza su vínculo laboral con la entidad cadista a final de la presente campaña.

Alfonso 'Pacha' Espino, Iza Carcelén y Álvaro Negredo también enfilan la recta final de su relación contractual con el Cádiz CF. A ellos no se refirió el presidente como sí lo hizo sobre Lozano. Todos los afectados son libres para decidir su futuro. Desde el pasado 1 de enero pueden firmar por cualquier equipo para el curso venidero.

Titular indiscutible, Espino también maneja una oferta de renovación, como reconoció Vizcaíno hace un par de meses, aunque de momento no hay novedades al respecto. El nombre del uruguayo sonó en los últimos veranos para ser traspasado, pero el club no llegó a recibir una oferta interesante.

En el caso de Iza Carcelén, el portuense es fijo en el lateral derecho desde la lesión de Joseba Zaldua y nada se sabe sobre una posible oferta de renovación por parte del Cádiz CF.

Negredo debe decidir qué hará la próxima temporada. Si quiere continuar, en principio el club le seguirá dejando un hueco en la plantilla.

De los jugadores que aterrizaron en enero, tres son propiedad del club (Raúl Parra, Youba Diarra y Chris Ramos) y cuatro se unieron como cedidos hasta el próximo 30 de junio, tres ellos con opción de compra: Gonzalo Escalante, Roger Martí y Sergi Guardiola. Jorge Meré volverá al América de México cuando termine el presente ejercicio.

Hay otro caso más. El contrato de Jon Ander Garrido expira el 30 de junio. El futbolista no compite esta temporada al estar lesionado y todo apunta a su retirada.