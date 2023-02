Vizcaíno: "Me parecería mezquino que el Getafe hubiera fichado a Choco"

La antesala del encuentro del Cádiz CF en el Camp Nou dejó unas declaraciones que no tienen desperdicio por parte de Manuel Vizcaíno. El presidente fue cuestionado por diversos asuntos relacionados con el duelo y otros que nada tienen que ver, como la situación contractual de Choco Lozano, que se rumorea que podría tener un acuerdo con e Getafe para la próxima campaña.

Vizcaíno, en los micrófonos de Movistar Plus en la previa del choque, no mordió la lengua a la hora de abordar este asunto. "Me parecería mezquino que el Getafe hubiera fichado a Choco jugándose las papas con nosotros", afirmó el máximo dirigente del Cádiz CF al referirse a un conjunto que también pelea por permanecer en Primera.

El presidente fue un poco más lejos en su reflexión al indicar que "me aseguran que no es así". "Está feo que suene siquiera para un rival como el Getafe con lo que nos estamos jugando", agregando que "hay agentes que son muy hábiles e intentan crear esa tensión". "No sería la primera vez que un jugador se queda sin equipo. Estoy seguro que el jugador lo dará todo con nosotros siempre", puntualizaba el máximo dirigente del Cádiz CF para rebajar la tensión por la situación que se vive con el hondureño.