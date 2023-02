Roger: "El segundo gol anulado no es falta y nos metía en el partido"

El delantero valenciano Roger Martí anotó dos goles que no subieron al marcador porque fueron anulados finalmente. "Es una pena. El primero habría sido el 0-1, aunque por lo que me han dicho es fuera de juego, pero el segundo, que era el 2-1, es dudoso y por lo que me dicen no hay falta. Casi es más Ter Stegen el que choca con Fali. Ese gol nos metía en el partido".

Del 0-0 al 2-0 en dos minutos. "Nos pasó igual en Bilbao. Estamos bien plantados pero nos hacen un gol y luego parece que nos falta más concentración para evitar el siguiente. Nos ha hecho mucho daño el segundo, aunque el equipo ha dado la cara hasta el final".

Próximo compromiso. "Nuestro partido importante el siguiente, contra el Rayo, en casa. Tenemos que ganar para mantener la buena dinámica".

Satisfecho en el plano personal. "Estoy muy a gusto y cómodo. El equipo me ha dado todo desde que he llegado y espero ayudar con goles y trabajo, pero sobre todo conseguir el objetivo de la permanencia".